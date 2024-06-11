Brisa, Newsweek Global Most Loved Workplaces 2024 listesinde yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu

Bu sayede Brisa, en sevilen global 100 şirket listesinde yer alarak uluslararası çapta en çok sevilen işyerlerinden biri olarak kabul edildi. Ayrıca bu başarıyı elde eden ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Lastik şirketinden mobilite şirketine dönüşüm vizyonuyla ilerleyen Brisa, İK stratejisini de en iyi çalışan deneyiminin yaratıldığı, yetkinlik/beceri temelli ve amaç odaklı bir organizasyona dönüşüm olarak tanımlıyor. İnsan odaklı bakış açısıyla çalışanlarını merkeze alan Brisa, bu kapsamda hayata geçirdiği uygulamalarla, Newsweek dergisinin Best Practice Institute iş birliğiyle yaptığı değerlendirme sonucunda Most Loved Workplace sertifikası almaya ve en sevilen global 100 şirket listesinde yer almaya hak kazandı.

Newsweek, Global Most Loved Workplaces listesini oluşturmak için çalışanların yanıtladığı anket verilerini, çevrimiçi platformlardaki şirket derecelendirmeleri ve yorumlarını ve şirket yetkilileriyle yapılan görüşmeleri analiz ediyor. Listeyi oluşturmak için Newsweek sadece ücret ve yan hakları değil, çalışan memnuniyeti, işyeri kültürü ve çalışanların gelişimi için sunulan imkanlar gibi birçok faktörü dikkate alıyor.

Brisa’nın bu başarısını değerlendiren İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, Mobilite şirketine dönüşürken bunu yalnızca üretim, ürün ve hizmetler, yeni iş modelleri açısından ele almıyoruz, mobilite bizim için insan odaklı bir deneyimi ifade ediyor. Bu kapsamda insan kaynaklarındaki temel stratejimizi en iyi çalışan deneyimini yaratmak üzere yetkinlik/beceri temelli ve amaç odaklı bir organizasyona dönüşüm olarak belirledik. Bu dönüşümün bir parçası olarak çalışanlarımıza yeni deneyim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Reskill ve upskill programlarıyla çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Bunun için kişiye özel programlarla birlikte, tüm çalışanlarımızın gönüllü olarak başvurup katılabileceği çok çeşitli gelişim fırsatlarımız var. Birlikte çalışma, takdir ve tanıma da Brisa kültürünün ayrılmaz bir parçası” dedi.

"Çalışanlarımızın yanlarında oluyoruz"

Çalışanlarının iyilik ve esenliğine yönelik yenilikçi uygulamalara da değinen Tuğba Gök Nam, Çalışanlarımızı her hareketinde hem iş hem yaşam yolculuklarında destekliyor, yanlarında oluyoruz. Pandemi sürecinde yeniden şekillendirdiğimiz çalışan deneyimi yaklaşımımızla, hibrit ve uzaktan çalışma modellerini kalıcı bir çözüm olarak hayata geçirdik. Her Brisalı’ya, kişiye özel psikolog, diyetisyen ve spor eğitmenleri ile buluşma şansı sunuyoruz. Ayrıca, tüm çalışanlarımız gönüllülük izni kullanarak toplum için önemli faaliyetlere katılım gösterebiliyorlar.

Bu ödül, her çalışanın kendini değerli, saygı duyulan ve takdir edilen bir ortamda hissetmesi için gösterdiğimiz çabanın bir yansımasıdır. Bugün elde ettiğimiz bu başarı, vizyoner liderlerimizin ve adanmış çalışanlarımızın birlikte yürüttüğü çalışmaların bir sonucudur. Onların kararlılıkları, yenilikçi düşünceleri ve iş birliğine açık tutumları sayesinde çok daha iyi başarıları elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.