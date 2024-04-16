BSH büyümesini sürdürdü 14.8 milyar euro ciroya ulaştı

BSH Ev Aletleri Grubu’nun 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, “130 ülke ile çok geniş bir coğrafyada 4,6 milyarlık büyük bir nüfusu barındıran bölgemizde, 2023 yılını güçlü bir performansla tamamladık. Bölgemizin merkezi Türkiye’nin, BSH’nin globaldeki büyüme stratejilerinde ve dolayısıyla küresel başarısında sağladığı katkıdan dolayı gurur duyuyoruz.

Özellikle BSH Çerkezköy fabrikalarında üretilen ürünlerimizin %50’den fazlasının Avrupa başta olmak üzere 150 ülkeye ihraç edildiğini düşünecek olursak, bu önemli verinin ülkemizin üretim kalitesini, ihracat potansiyelini ve uluslararası pazardaki güçlü konumunu gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu. BSH Global CEO’su Dr. Matthias Metz ise, global anlamda devam eden ekonomik ve jeopolitik krizlerin tüm ev aletleri endüstrisinin koşullarını temelden değiştirdiğini söyledi.

Böyle bir ortamda, BSH’nin bir kez daha dirençli olduğunu göstererek genel performansının pazardan önemli ölçüde daha başarılı olduğunu vurgulayan Metz, “Tüm BSH bölgelerinde başarılı bir şekilde büyümeye devam etmek istiyoruz. Yerel pazarlardaki varlığımızı daha da genişletiyoruz. Pazar özelinde ürün yelpazesini geliştirmenin yanı sıra, Arnavutköy, İstanbul’da yeni bir servis ve lojistik deposu, Afrika pazarı için Mısır’da yeni bir fırın fabrikası yatırımı gerçekleştirdik.

Meksika’daki yeni fabrikamızda, Kuzey Amerika pazarı için ilk buzdolapları yıl ortasından itibaren üretim hattından çıkacak” dedi. BSH’nin gelecek için net bir yol haritası olduğunu belirten Metz, 2024’te de pazarı şekillendirmede yine aktif rol alarak tüm bölgelerde kârlı bir büyüme elde etmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

Ar-Ge’ye 850 milyon euro yatırım

BSH’nin cirosunun yaklaşık yüzde 4’üne tekabül eden 600 milyon euroluk sermaye harcamasıyla, tüm bölgelerinde büyüme stratejisine odaklandığını belirten BSH Global CFO’su Gerhard Dambach da, yaklaşık 850 milyon euroluk rekor bir rakamla Ar-Ge’ye her zamankinden daha fazla yatırım yaptıklarını söyledi. Sürdürülebilirliğe yönelik yatırımlarına da devam adan BSH, geçen yıl 270’ten fazla enerji verimliliği sağlayan projelerine 10 milyon euronun üzerinde yatırım yaptı.