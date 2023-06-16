Bu hediyeler babalara değer…

Babalar Günü hediye seçenekleri arayışında olanlar “D’S’le bu yaz Değer Sana” mottosuyla oluşturulan 2023 yaz sezonuna göz atabilir. Üstelik D’S damat, Babalar Günü’ne özel kampanyası ile müşterilerine ayrıcalıklar sunuyor. D’S damat mağazalarından Babalar Günü’ne özel yapılan her 3 bin TL ve üzeri alışverişlerde, farklı notalara sahip, esansları ile fark oluşturan D’S damat parfüm hediye ediliyor. Ayrıca online’a özel yüzde 30 indirim avantajına D’S damat internet sitesi ve D’S damat uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Babalar için sihirli dokunuşlar…

Yılın en güzel, en anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü’nü D’S damat ile renkleniyor. Her yöne esneyen, vücutla uyumlu kalıbıyla maksimum seviyede hareket kabiliyeti sağlayan pantolonlar, rüzgârlı yaz akşamları için hafif şişme yelekler ya da çoklu renk seçenekleriyle jean’ler, her daim kendini genç hisseden babalar için hazır.

Her ortamda gösterişli ve stil sahibi duruşuyla farkını ortaya koyan babalar için ceketle kombinlenen rahat ve cool tişörtler, özel tasarım kutularla süslenen kravat, mendil ve kol düğmesinden oluşan aksesuar setleri ve çok daha fazlası D’S damat mağazalarında müşterilerini bekliyor. Ayrıca D’S damat, canlı ve parlak renklerden, bej ve haki gibi zamansız tonlar eşliğinde farklı model ve kalıp seçenekleriyle tüm babaların gardıropları için ihtiyaç duyduğu şıklık ve konforu sunmayı vadediyor.