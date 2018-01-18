Buka Sofa, 2018'de 25 mağazaya ulaşmayı planlıyor

18 Ocak 2018

İlk mağazasını 2016 Eylül ayında İstanbul Avcılar'da açan Buka Sofa, bir yılda mağaza sayısını 10'a çıkarttı. Bayilik ağıyla büyümeyi planlayan marka, 2018 yılında 25 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

2,5 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından 2016 yılında mağazalaşmaya başlayan marka, ilk mağazasını Avcılar'da faaliyete geçirdi. 8 milyon euroluk yatırım ile kurulan Buka Sofa, geçtiğimiz nisan ayında ilk bayi mağazasını İzmit'te açtı. Yılda 50 bin parça koltuk üretim kapasitesine sahip olan marka, üretimini 2018 yılında artırmayı hedefliyor.

Buka Sofa'nın modüler çözümlerini, farklı tasarımlarını ve değiştirilebilir renkli kılıf sistemini nihai tüketiciye tanıtmaya devam edeceklerini söyleyen Buka Sofa Genel Müdürü Gamze Stöger; "Geçtiğimiz yıl başlayan mağazalaşma sürecimiz 2018 yılında ivme kazanarak devam edecek. Yılsonunda 25 satış noktasına ulaşma hedefiyle çalışmalarımıza hız verdik. Öngördüğümüz bu hacim artışını destekleyebilmek için 2 farklı tesiste yürüttüğümüz üretim bandımızı 12 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrika binamıza taşıdık. Bu yıl markamızın tüm Türkiye'de bilinirliliğini artıracak çalışmalarımız ağırlık kazanacak."

Büyümeye odaklandı

İstanbul Avcılar, İzmit, Bodrum, İzmir, Adana, Mersin, Ankara, Antalya, İstanbul Masko ve Konya ile birlikte toplam 10 mağaza ile hizmet verdiklerini belirten Stöger, 2018 yılında odak noktalarının hem yurtiçinde hem de yurt dışında bayi ağı ile büyümek olduğunu belirtti. Stöger; "Çok yakında Alanya ve Batman mağazalarını faaliyete geçireceğiz. 2017'de yurt dışı pazarında tohumlarını attığımız verimli iş birliklerimize bu yıl da devam edeceğiz. Ülkemize yoğun ilgi gösteren Körfez Ülkelerinden bayilik talepleri aldık. Yakında Bahreyn'de ve Mart ayında da Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mağazalarımız açılmış olacak. Bu bölgede bayilik görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.