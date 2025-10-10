Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’ndan yeni yatırım

Kamuyu Aydınlatma Platfor­muna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şirketimizin 8 Ekim 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Fame Yazılım Ano­nim Şirketi'nin sermayesine kat­kıda bulunarak yatırım yapılması­na, Fame Yazılım Anonim Şirketi nezdinde gerçekleştirilecek emis­yon primli sermaye artış işlemleri neticesinde Fame Yazılım'ın sahip olacağı nihai çıkarılmış sermaye­nin yüzde 2,02'sine takabül edecek 44 adet B grubu payın şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilme­sine, şirketimiz tarafından iktisap edilecek B grubu paylar karşılığın­da toplam 100 bin dolar tutarında­ki yatırım bedelinin tamamının söz konusu sermaye artırımı işlemle­ri esnasında Fame Yazılım'a nak­den ödenmesine, yatırım bedeli­nin, yatırım bedelinin ödendiği gün TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevril­mesi suretiyle hesaplanarak öden­mesine, bu hususlar çerçevesin­de hazırlanan yatırım sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi ile işlem­lerinin tamamlanması için gerekli olan diğer belgelerin imzalanma­sına, girişim sermayesi yatırımına ilişkin işlemler kapsamında Ser­maye Piyasası Kurulu (SPK), tica­ret sicil müdürlükler ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü baş­vuru, iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdür Ersoy Çoban'ın yet­kilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”