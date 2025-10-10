Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’ndan yeni yatırım
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, yeni yatırım kararı aldı. Fame Yazılım Anonim Şirketi'nin sermayesine katkıda bulunarak yatırım yapılmasına karar veren Bulls GSYO, B grubu paylar karşılığında 100 bin dolar nakden ödeme gerçekleştirecek.
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şirketimizin 8 Ekim 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Fame Yazılım Anonim Şirketi'nin sermayesine katkıda bulunarak yatırım yapılmasına, Fame Yazılım Anonim Şirketi nezdinde gerçekleştirilecek emisyon primli sermaye artış işlemleri neticesinde Fame Yazılım'ın sahip olacağı nihai çıkarılmış sermayenin yüzde 2,02'sine takabül edecek 44 adet B grubu payın şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilmesine, şirketimiz tarafından iktisap edilecek B grubu paylar karşılığında toplam 100 bin dolar tutarındaki yatırım bedelinin tamamının söz konusu sermaye artırımı işlemleri esnasında Fame Yazılım'a nakden ödenmesine, yatırım bedelinin, yatırım bedelinin ödendiği gün TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmesi suretiyle hesaplanarak ödenmesine, bu hususlar çerçevesinde hazırlanan yatırım sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi ile işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan diğer belgelerin imzalanmasına, girişim sermayesi yatırımına ilişkin işlemler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ticaret sicil müdürlükler ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdür Ersoy Çoban'ın yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”