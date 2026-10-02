Bulls Portföy: Tasfiye kapsamındaki fonlar Ziraat Bankası’na devredildi

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Bulls Portföy, yatırımcılar ve kamuoyuna yönelik duyuruyla fonların tasfiye süreci ve işleme kapalı fonların yeniden açılmasına ilişkin bilgi verdi.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 30 Eylül 2026 tarihli ve 64/1770 sayılı kararı kapsamında, tasfiyeye tabi fonların portföylerindeki varlıkların Ziraat Bankası’na devir işlemlerinin hızlı, sorunsuz ve başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi. Açıklamaya göre bu varlıkların nakde dönüştürülmesine ilişkin işlemler Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecek.

Tasfiye işlemleri, SPK’nın belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak. Süreç, yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük fona doğru sıralanarak yürütülecek.

İşleme kapalı fonlar için açılış tarihi belirlenecek

Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla TEFAS ve diğer dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonların, tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden işleme açılması öngörülüyor.

Şirket, bu fonların açılış tarihi ile katılma paylarının alım satım esaslarının; fon portföylerinin yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaatleri dikkate alınarak Bulls Portföy tarafından belirleneceğini açıkladı.

Duyuruda ayrıca, tasfiye işlemlerinin etkin ve sağlıklı biçimde tamamlanması için gerekli görülmesi halinde, tasfiye kapsamı dışında kalan işleme kapalı fonların tasfiye süreci tamamlanmadan da yeniden açılabileceği belirtildi.