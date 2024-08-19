Bulls Yatırım, Antalya Lara’da yeni ofisini açtı

Türkiye’nin lider borsa aracı kurumlarından biri olan Bulls Yatırım, Antalya’nın gözde bölgelerinden Lara’da yeni ofisini yatırımcılarla buluşturdu. 17 Ağustos’ta açılan bu yeni ofis, Bulls Yatırım’ın Türkiye genelinde yaygınlaşma ve yatırımcılarına daha yakın olma stratejisinin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Antalya Lara’daki yeni ofisin açılışı, sadece bölge yatırımcıları için değil, aynı zamanda Bulls Yatırım’ın büyüme hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Modern ve teknolojik altyapıya sahip olan bu yeni ofis, yatırımcıların finansal hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı. Bulls Yatırım, bu adımla birlikte Antalya’daki yatırımcılara aha hızlı ve etkili bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Açılış töreninde konuşma yapan Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Burak Salman, “Antalya Lara’daki yeni ofisimiz, yatırımcılarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini bir adım daha ileri taşıyor. Bölgedeki yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, onlara en doğru finansal çözümleri sunmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak, yatırımcılara birebir danışmanlık sunmaya ve onların finansal başarılarına katkıda bulunmaya büyük önem veriyoruz” dedi.

"Yatırımcılarımızın yanındayız”

Burak Salman, şubeleşme stratejileri hakkında da önemli bilgiler paylaştı: “Bulls Yatırım olarak, Türkiye’nin dört bir yanında yatırımcılara ulaşmak ve onların finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya Lara’daki yeni ofisimiz, bu stratejinin önemli bir halkasını oluşturuyor. Teknolojik altyapımız ve uzman kadromuzla, yatırımcılarımızın yanındayız.”

Açılışa katılan misafirler, Bulls Yatırım’ın sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Antalya Lara’daki yeni ofisin, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını daha da güçlendireceği ve bölgedeki yatırımcılara önemli avantajlar sunacağı belirtiliyor. Bu açılış, Bulls Yatırım’ın yenilikçi vizyonunun ve büyüme hedeflerinin bir yansıması olarak görülüyor.

"Büyümeye devam edeceğiz"

Son olarak Burak Salman, şirketin gelecekteki hedeflerine de değinerek, “Bir yıl içinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni şubeler açmayı planlıyoruz. Her yatırımcımıza en kaliteli hizmeti sunma hedefiyle büyümeye devam edeceğiz. Antalya Lara’daki yeni ofisimiz, bu hedef doğrultusunda atılmış güçlü bir adımdır” ifadelerini kullandı.