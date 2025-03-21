Bulls Yatırım Antalya’da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi 360 Finans Kulübü öğrencilerinin davetlisi olarak Antalya’daki etkinliğe katılan Bulls Yatırım, genç finans ve ekonomist adaylarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte Bulls Yatırım adına konuşan Salih Oğuzhan Sever, öğrencilere yatırım dünyasındaki yeni trendleri aktardı ve sermaye piyasalarında lisanslama sürecine ilişkin bilgi aktarımında bulundu.

"Talep artarken uzman sayısı azaldı"

SPK lisanslama süreçleri ve sermaye piyasalarındaki lisanslı personele duyulan ihtiyaçtan bahseden Salih Oğuzhan Sever, Türkiye'deki lisans sayılarının dağılımı, aktif lisans oranları ve sektörlere göre dağılımları hakkında bilgi verdi. SPK'nın lisanslama kriterlerini yüksek tutmasının nedenlerine de değinen Sever, “Bu lisansları almak gerçekten zor ama çok önemli. Pandeminin bir etkisini burada gördük talep artarken uzman sayısı azaldı. Uzaktan eğitimlerde bu konuda gözden kaçtı” diyerek önemli bir tespitte bulundu.

"Üniversitedeyken bu lisansları edinmeye çalışın”

Bir portföy yöneticisinin ortalama aylık net gelirinin finans sektörünün üzerinde olduğunu söyleyen Sever, finansal analiz ve sermaye piyasaları alanında uzmanlaşan profesyonellerin, 30’lu yaşlarının başında finansal bağımsızlığa ulaşabilecek bir kariyer inşa edebileceklerini ifade etti ve “Bu lisansları almak normal iş hayatıyla birlikte zor olabilir. Üniversite sıralarındayken bu lisansları edinmeye çalışın” dedi.

Türkiye’de aktif durumda olan lisans sayısının 56.000 olduğunu belirten Sever, toplam lisans sayısının ise 120.000’e ulaştığını ifade etti. Ancak 47.000 lisans pasife düşerken, sektörde çalışan lisans sahibi kişi sayısının 43.000 civarında olduğu bilgisini verdi. Lisans sahiplerinin sektörel dağılımına da değinen Sever, 25.000 kişinin bankacılık sektöründe çalıştığını, 4.693 kişinin ise aracı kurumlarda görev aldığını ifade etti. Portföy yönetim şirketlerinde ise 400’den daha az portföy yöneticisinin milyarlarca TL büyüklüğündeki fonları yönettiğini aktardı.

Sermaye piyasası lisanslarının önemi

SPK’nın lisanslama konusunda sıkı denetimler uyguladığını belirten Sever, kriterlerin yüksek tutulduğunu dile getirdi. Lisans süreçlerinin disiplinli bir çalışma gerektirdiğini belirterek, sermaye piyasalarında kariyer yapmak isteyen gençlere bu süreci ciddiyetle ele almalarını tavsiye etti. Bulls Yatırım olarak, finans sektöründe yetkin profesyonellerin yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Sever, sektörde lisanslı uzman ihtiyacının artarak devam ettiğini vurguladı.

Salih Oğuzhan Sever, Bulls Yatırım olarak, finans ve yatırım dünyasına ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelerek sektörel bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti ve “Bulls Yatırım olarak, gençleri desteklemeye ve finansal farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklere katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.