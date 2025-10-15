Bulls Yatırım Yönetim Ku­rulu Başkan Vekili ve Ge­nel Müdürü Murat Ba­rışık, dünyada gündemin Gaz­ze’deki ateşkes ve liderlerin bir araya gelmesiyle yeniden şekil­lendiğine dikkat çekti. Barışık, “Gazze’deki savaşın bitmesi, hem insani hem finansal piya­salar için çok olumlu.

Liderlerin bir araya gelmesi ve Türkiye’nin garantör ülke olarak öne çıkma­sı, jeopolitik risklerin azalma­sı açısından da tarihi bir adım. Bu gelişme, CDS’lerde bir dü­şüş ve özellikle havacılık sektö­ründe performans artışı gibi et­kiler yaratacaktır. Her savaşın bitmesi piyasalarda olumlu bir hava taşır; Gazze’de anlaşmaya varılması ve bir toparlanma sü­recinin başlaması hem ekono­mik hem de insani açıdan önem taşıyor” değerlendirmesini yap­tı.

Barışık ayrıca, Borsa İstan­bul ve sektörlere olası etkisini şu sözlerle özetledi: “Ay başından bu yana Borsa İstanbul’da cid­di bir geri çekilme oldu; özellik­le bankacılık hisselerinde yüz­de 10’luk bir kayıp yaşandı. Enf­lasyondaki yukarı yönlü sürpriz sonrası Merkez Bankası’nın fa­iz indiriminde yavaşlaması ban­kacılık endeksinde satış baskısı yarattı. Son günlerdeki olumlu haber akışlarıyla, başta gayri­menkul, çimento ve havayolları olmak üzere yoğun satış baskısı altında kalan hisselerde bir to­parlanma bekliyoruz.”

“23 Ekim kararı piyasalara yön verecek”

Merkez Bankası’nın 23 Ekim’deki faiz kararı ve ardın­dan gelecek enflasyon raporu sunumları piyasalara yön ve­receğini ifade eden Barışık, yıl sonuna kadar yatay ve tepkisel hareketlerin öne çıkabilece­ği, olumsuz kararlarda ise anlık satış baskısı ardından risklerin fiyatlandığı bir toparlanma dö­nemi yaşanabiliceğini hatırlattı. Barışık, kur cephesinde ise Mer­kez Bankası’nın güçlü rezervleri ve iletişimi sayesinde büyük vo­latilite beklemediklerini aktar­dı; “Fonlarda ise yatırımcıların döviz pozisyonunda hafif geçişi görünse de mevduattan çok fon­lara hızlı bir kayma beklenmi­yor.” dedi.

“Bu ay zor geçecek”

Murat Barışık sözlerine şöy­le devam etti: “Ekim ayı bence zor geçecek ayardan bir tanesi; en azından bu şekilde hafif tep­ki alımıyla geçecek bir dönem olacak. Önümüzdeki dönem­de Ekim’den sonra, bu kadar ha­berin arkasından bir toparlan­ma ve yıl sonu rallisi gibi ufak çapta bir hareketlilik olabilir. 24 Ekim’e ilişkin ise karara na­sıl tepki verileceği kritik olacak; olumsuz bir hareketlilik olma­sı durumunda piyasa bunu bir miktar fiyatlamış durumda. Kı­sa vadede anlık bir satış baskısı veya olumlu bir hareket görüle­bilir; sonrasında risklerin fiyat­lanmış olması nedeniyle piya­sada yavaş yavaş bir toparlanma hareketi başlar. Ekim ayı piya­sa açısından volatilesi yüksek ve yakından takip edilmesi gereken bir dönem olarak öne çıkacak.”

“Bilançolar açısından kasım hareketli olacak”

Kasım itibarıyla finansallar ve bilançolar açısından bir hareketlilik beklendiğine değinen Barışık, “Ekim ayı medyatik ve siyasi haber akışlarının finansalları gölgeleyeceği bir dönem olabilir; Kasım ile birlikte rasyonel analizlerle birlikte piyasanın daha dengeli bir bakış açısına döneceğini düşünüyorum. Yıl sonu rallisi potansiyel olarak ufak çaplı da olsa yaşanabilir” dedi. Murat Barışık son olarak yatırımcıların dikkatli olmaları yönünde uyararak, “Hisse senedi yatırımcısı uzun vadeli yatırım yapmayı tercih etmeyi düşünebilir; şu anda orta ve uzun vadeli risk almak için uygun bir seviyedeyiz gibi görünüyor. Kurda ve Merkez Bankası’nın politikasında büyük bir sürpriz beklemiyoruz, rezervlerin güçlü seyri stabil bir ortam yaratıyor” diye konuştu.