Bulls Yatırım Bursa şubesi Nilüfer’de açıldı

Açılış töreninde konuşma yapan Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Baş­kan Vekili Murat Barışık, Nilü­fer’deki yeni şubenin şirketin büyüme yolculuğundaki önem­li adımlardan biri olduğunu vurguladı.

“Bursa Nilüfer’de aç­tığımız yeni ofisimiz, yatırım­cılara sunduğumuz hizmetleri daha da ileriye taşımak adına attığımız önemli bir adımdır. Bölgedeki yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına daha yakın ola­cağız ve onlara doğru finansal çözümler sunmayı sürdürece­ğiz,” dedi.

Teknoloji ve uzmanlıkla güçlü hizmet

Bulls Yatırım’ın yeni Bursa ofisi, modern teknolojiyle do­natılmış altyapısıyla dikkat çe­kiyor. Bölge yatırımcılarına hızlı ve etkili hizmet sunmayı hedefleyen bu şube, yatırım­cılara birebir danışmanlık ve kapsamlı finansal çözümler su­nacak. Açılışta konuşan Murat Barışık, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını vurgularken, “Ya­tırımcılarımızın finansal ba­şarılarına katkıda bulunmak için teknolojik altyapımız ve uzman ekibimizle yanlarında­yız,” dedi. Bulls Yatırım, şube­leşme stratejisi doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında yatırımcılara daha yakın olma­yı hedefliyor. Şirketin Yöne­tim Kurulu Başkan Vekili Mu­rat Barışık, gelecekte yeni şu­beler açacaklarının müjdesini vererek, “Bursa Nilüfer’deki yeni şubemiz, büyüme strate­jimizin önemli bir parçasıdır. Yatırımcılarımıza en kaliteli hizmeti sunma hedefiyle iler­lemeye devam edeceğiz,” ifade­lerini kullandı.