Bulls Yatırım Bursa şubesi Nilüfer’de açıldı
Türkiye’nin önde gelen borsa aracı kurumlarından Bulls Yatırım, 5 Ekim’de Bursa Nilüfer’de yeni şubesini törenle açtı. Şirketin büyüme stratejisi kapsamında açılan bu yeni ofis, Bursa ve çevresindeki yatırımcılara daha yakın ve etkili hizmet sunma hedefiyle hayata geçirildi.
Açılış töreninde konuşma yapan Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, Nilüfer’deki yeni şubenin şirketin büyüme yolculuğundaki önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.
“Bursa Nilüfer’de açtığımız yeni ofisimiz, yatırımcılara sunduğumuz hizmetleri daha da ileriye taşımak adına attığımız önemli bir adımdır. Bölgedeki yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına daha yakın olacağız ve onlara doğru finansal çözümler sunmayı sürdüreceğiz,” dedi.
Teknoloji ve uzmanlıkla güçlü hizmet
Bulls Yatırım’ın yeni Bursa ofisi, modern teknolojiyle donatılmış altyapısıyla dikkat çekiyor. Bölge yatırımcılarına hızlı ve etkili hizmet sunmayı hedefleyen bu şube, yatırımcılara birebir danışmanlık ve kapsamlı finansal çözümler sunacak. Açılışta konuşan Murat Barışık, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını vurgularken, “Yatırımcılarımızın finansal başarılarına katkıda bulunmak için teknolojik altyapımız ve uzman ekibimizle yanlarındayız,” dedi. Bulls Yatırım, şubeleşme stratejisi doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında yatırımcılara daha yakın olmayı hedefliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, gelecekte yeni şubeler açacaklarının müjdesini vererek, “Bursa Nilüfer’deki yeni şubemiz, büyüme stratejimizin önemli bir parçasıdır. Yatırımcılarımıza en kaliteli hizmeti sunma hedefiyle ilerlemeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.