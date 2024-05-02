Bulutistan, ICT Cloud markasıyla Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor

Necmi ÇELİK

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulutistan Kurucusu ve CEO’su Begim Başlıgil, dünyada dijital dönüşümün hız kazanmasının bulut bilişim çözümlerine ihtiyacı artırdığını belirterek, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 600 milyar dolar olan küresel bulut pazarı büyüklüğünün 2027 yılında yaklaşık 900 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye’de ise henüz olgunlaşma aşamasında olan bulut pazarının 500 milyon dolar civarında olduğunu söyleyen Başlıgil, pazarın birkaç yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasını tahmin ettiklerini vurguladı. Ana firmalarının ICT Bulut Bilişim olduğunu ifade eden Başlıgil, “Bulutistan’ın ise Türkiye ve Azerbaycan’da kullanılan bir isim. Avrupa pazarında ise ICT Cloud markasıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu şirketimiz geçen yıl Almanya’nın Frankfurt şehrinde kuruldu” dedi.

Avrupa pazarında %100 sermayeli Türk şirketi

Bulutistan’ın büyüme ivmesine dikkat çeken Başlıgil, “Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin %76’sına ve 20 holdingin %80’ine hizmet veriyoruz. Pazar payı geliri olarak dördüncü, müşteri sayısı olarak birinci olduğumuza inanıyoruz” dedi. Almanya, İsviçre, Hollanda ve sonrasında Londra ve Dubai’de de faaliyet göstermek için hazırlık yaptıklarını belirten Başlıgil, “Avrupa pazarında yüzde 100 Türkiye sermayeli yatırımcıyız. Uluslararası gelirlerimizi % 200 artırdık. Bununla birlikte değerlerimiz de önemli ölçüde arttı ve şirket değerlememiz unicorn seviyesine yaklaşıyor.

Tek bir hedefe odaklanmak yerine uluslararası bir teknoloji şirketi olmayı hedefleyerek, gençlerin tercih ettiği bir iş ortamı yaratmak istiyoruz” diye konuştu. Teknoloji alanında Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Başlıgil; “Türkiye’nin ilacı teknoloji yatırımı yapmak. Yapay zekâ, şu anda sektörün önde gelen trendi. Kurumlar, iş süreçlerinde yapay zekâyı nasıl kullanacaklarını henüz tam olarak bilmiyorlar ve bu alanda yapay zekâ danışmanlığına olan ihtiyaç artıyor” dedi.

Yönetim kurullarında bir sandalye de yapay zekâya

Hem dünyada hem Türkiye’de her sektörde yapay zekâ furyası yaşandığına dikkat çeken Bulutistan Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, “Her sektörde insanlar “yapay zekâyla ne yapabilirim” diye sormaya başladı. Özellikle GPU (Graphics Processing Unit) ile donatılmış sunucuları soruyorlar. Çünkü yapay zekâyla çalışabilmesi için mevcuttaki donanım alt yapısı, teknolojisi yetmiyor” dedi. Yapay zekânın şirketlere süreçte, kaynakta, işlem hızında ve karar mekanizmasında olacağını belirten Gençtürk, “Hatta bir süre sonra şirketlerin yönetim kurullarında bir sandalye yapay zekâya ayrılacak. Çünkü hiç kimse yapay zekânın eriştiği dataya erişemiyor” diye konuştu