Burda Bebek'te çalışanların yarısından fazlası kadın

Sektörde kadın çalışanların önemli bir misyon üstlendiği belirtilen mesajda, “Yaşadığımız dünya, kadınların emeğiyle, yorulmak bilmez doğaları ve yetkinlikleriyle her gün daha iyi bir yere dönüşüyor. Kadınlar, kendilerine has yetenekleri, duyarlılıkları ve özenli çalışmalarıyla her sektörde fark yaratıyor. Tüm sektörlerde kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılmasının, sürdürülebilir bir kalkınma için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Burda Bebek Genel Müdürü Zeki Armağan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ürün geliştirme dahil olmak üzere kadın çalışanlarının yaşam deneyimlerine dayalı değerlendirmelerine ve görüşlerine önem verdiklerini belirtti. Zeki Armağan, uluslararası kalite standartlarında üretilen ürünlerini, 30 binin üzerinde satış noktasında tüketicilerle buluşturduklarını ve 50’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurguladı.

'Kadınlara öncelik vermekten gurur duyuyoruz'

Zeki Armağan, açıklamasında şu görüşleri paylaştı: “Her gün büyüyen ve gelişen dinamik ekibimiz ile tüketicilerimize yenilikçi, uluslararası standartlarda ürünler sunma misyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Fabrikamız, Sakarya Hendek’te 15 bin metrekarelik bir alanda, Ortadoğu ve Türkiye’nin en büyük anne bebek ürünleri üretim tesisi olarak faaliyet gösteriyor. Burda Bebek Ailesi olarak istihdamda kadınlara öncelik vermekten gurur duyuyoruz.

Şirketimiz yüzde 59 oranındaki kadın çalışanı ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde kadın çalışan istihdam etmektedir. ⁠Tüm sektörlerde kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılmasının, sürdürülebilir bir kalkınma için büyük önem taşıdığına inanıyorum. ⁠Kadınlar, kendilerine has yetenekleri, duyarlılıkları, özverili ve özenli çalışmalarıyla her sektörde fark yaratıyor. ⁠Burda Bebek’in, kadını önceliklendiren istihdam anlayışı ve güvenli çalışma ortamı nedeniyle bölgede tercih edilen başlıca işletme olmasından da bir yönetici olarak ayrıca gurur duyuyorum. ⁠Başta her biri çok değerli çalışma arkadaşlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.”

Kadınların çalışmak için tercih ettiği işletme

Anne ve bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan Burda Bebek, kadın çalışanlara pozitif ayrımcılığı temel alan bir istihdam politikası uyguluyor. 410 çalışanından 243’ü kadınlardan oluşan şirkette, kadın çalışan oranı yüzde 59 olarak dikkat çekiyor.

Üretimini Sakarya Hendek’teki tesislerinde gerçekleştiren Burda Bebek, bu istihdam politikası ve güvenli çalışma ortamı nedeniyle bölgedeki ailelerin de kadınların çalışması için tercih ettikleri başlıca işletme olarak öne çıkıyor. Ürün geliştirmede kadın çalışanlarının yaşam deneyimlerine dayalı değerlendirmelerine önem veren şirket, yeni ürünlerinde onların görüşlerini dikkate alarak geliştirmeler yapıyor.

Bünyesinde Türkiye’nin lider anne ve bebek ürünleri markalarından Wee Baby ile birlikte MyCey ve Bebsi markalarını barındıran Burda Bebek, aynı zamanda İngiltere’nin 1 numaralı anne bebek ürünleri markası olan TommeeTippee’nin de distribütörlüğünü yapıyor.