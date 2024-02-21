Burgan Bank 2023 yılı sonunda 2,6 milyar TL net kâr elde etti

Burgan Bank, 2023 yıl sonuna ait finansal sonuçlarını duyurdu. Burgan Bank, 2023 yılı sonunda 2,6 milyar TL net kâr açıkladı.

Konsolide aktif büyüklüğü 89,8 milyar TL olarak gerçekleşen Burgan Bank’ın, 31 Aralık 2023 itibarıyla ekonomiye sağladığı kredi desteği; 52,7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 67,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank’ın, konsolide mevduat toplamı ise 40,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, sektör ortalamasının üzerinde seyrine devam eden ve yüzde 22,4 seviyesinde gerçekleşen sermaye yeterlilik oranı ile ekonomiye olan desteğini sürdürmeye devam etmiş olup, konsolide sermaye yeterlilik oranını ise yüzde 20,5 olarak gerçekleştirmiştir.

ON 2024 yılı müşteri hedefini 1 milyonun üzerine çıkardı

İkinci yılını başarılarla taçlandıran ON dijital bankacılık platformu, 2023 yıl sonu itibarıyla toplam sayısı 640 bine ulaşan müşterisine katma değeri yüksek ve çeşitlendirilmiş ürün gamı ile hizmet sunuyor. 2024 yılı müşteri hedefini 1 milyonun üzerine çıkaran ON’un orta vadeli hedefi ise müşteri sayısını 5 yılda 5 milyona ulaştırmak.

Murat Dinç: “Dijital bankacılıkta mevduat hacmi yüzde 87 arttı”

Müşteri tabanının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış gösterdiğini belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Perakendeden otomotive kadar farklı sektörlerle hayata geçirdiğimiz güçlü iş birlikleri sayesinde, vaat ettiğimiz kazançlı ve kolay bankacılığı sunmayı başardık. Ayrıca birçok sektörde giderek artan bayi kredi ağımızla tüketici finansmanında da ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Güçlü alternatif dağıtım satış kanallarımız sayesinde özellikle kredi ürünlerimizi bu dönemde 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 131 oranında büyüttük. Dijital Bankacılık olarak mevduat hacmimizi ise rekabetçi ürünlerimiz sayesinde yüzde 87 oranında artırarak çok iyi bir gelişim yakaladık. Önümüzdeki dönem hayata geçireceğimiz yeni dijital servis ve iş modelleriyle ses getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ON’un başarısı 2023 yılında 9 ödül ile taçlandı

2023 yılında ON Dijital Bankacılık geliştirdiği ürün ve hizmetleri ile Global Finance başta olmak üzere w3 Awards, International Business Magazine Awards, World Business Outlook Awards ve PSM Awards gibi global ve yerel yarışmalarda 9 ödül kazandı.

Birikim Yönetimi Grubunda toplam varlık büyüklüğü artmaya devam ediyor

Burgan Bank Birikim Yönetimi müşterilerinin yatırım fonu büyüklüğünün 6,3 milyar TL’ye ulaştığını belirten Murat Dinç sözlerine şöyle devam etti: “2023 yılında müşterilerimizin toplam varlık büyüklüğü yüzde 25 artış göstererek önceki yıllardaki yükseliş ivmesini korudu. 2023 yılı, yeni yatırım platformlarını müşterilerimizle tanıştırdığımız bir sene oldu. Burgan Robo ve Burgan Fon Evreni platformları ile çeşitli yatırım fonu seçenekleri sunarak zengin ve yenilikçi bir müşteri deneyimi sağladık. Burgan FX platformu aracılığıyla 5 gün 24 saat boyunca avantajlı fiyatlarla döviz, altın ve gümüş işlemleri yapma imkânı tanıdık. HDI Fiba Emeklilik A.Ş. ile acentelik sözleşmesi imzalayarak hayat branşında hizmet verdiğimiz sigorta şirketi sayısını üçe çıkardık. Burgan Bank Sigorta Platformu ile dijitalleşme ve yeni nesil teknolojileri kullanarak İletişim Merkezimiz üzerinden elementer sigorta ürünlerini müşterilere sunduk.”

Kurumsal ve Ticari krediler dördüncü çeyrekte büyümeye devam etti

Ticari bankacılık alanında, kurumsal ve ticari kredilerde büyümenin yılın dördüncü çeyreğinde de devam ettiğini belirten Murat Dinç, Gayri nakdi kredilerde 2023 yılında yüzde 48 büyüme sağlandığını açıkladı, “TL teminat mektubu hacmimiz 2022 sonuna göre yüzde 55 büyürken, aynı döneme ait akreditif hacmimizdeki artış yüzde 48 olarak gerçekleşti. Faiz dışı gelirlerde ise 2023 yılında bir önceki yılın tamamından yüzde 127 fazla bir hacme ulaştık. Dış Ticaret hacminde USD bazında yüzde 22 artış sağladık. Nakit Yönetimi tarafında 2023 yılında tahsil ve teminat çeklerinde yüzde 58, keşide çeklerinde yüzde 57 artış gerçekleştirdik” dedi.

Burgan Yatırım, müşteri sayısı ve kârlılıkta büyümeyle yılı kapattı

Burgan Yatırım’ın hem finansallarda hem de ürün ve hizmet noktalarında büyümeye devam ettiğini belirten Murat Dinç, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Burgan Yatırım geçen yıla göre komisyon gelirlerini yüzde 127, kredi gelirlerini yüzde 217 ve müşteri sayısını yüzde 198 artırdı. Kârlılığını bir önceki yıla göre yüzde 284 artırarak, sektördeki aracı kurum kârlılık büyüme sıralamalarında da hızla yükselmeye devam ediyor.”

Burgan Yatırım’ın 2023 yılında toplam 54 halka arzda yatırımcılarına hizmet verdiğinin altını çizen Murat Dinç, “2023 yılında sunduğu ürün ve hizmetlere ABD ve Avrupa'da dünyanın en büyük borsalarında işlem gören hisse senetlerini, borsa yatırım fonlarını (ETF), tahvil piyasalarında işlem gören yabancı devlet ve şirket tahvillerini de ekledi. Burgan Yatırım müşterileri tek bir şifre ve tek bir uygulama üzerinden tüm piyasalara erişim imkânı buldu. Burgan Yatırım, 360 derece hizmet anlayışını İzmir ve Ankara’da açtığı şubelerle 2023 yılında da sürdürdü” dedi.

Burgan Leasing 821 milyon TL kâr elde etti

Burgan Leasing’in 2023 yılını çok başarılı geçirdiğini belirten Murat Dinç sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılında, Burgan Leasing, makine ekipman bazlı işlemlere yoğunlaşırken, ihracata yönelik imalat yapan firmaların yatırımlarında büyümesini sürdürdü. Burgan Leasing, 2023 yılında bir önceki yıla göre aktif büyüklüğünü yüzde 65 artırarak 12,3 milyar TL’ye ulaştırdı. 2023 yıl sonu itibarıyla 821 milyon TL kâr elde eden Burgan Leasing’in banka kârlılığına katkısı devam etti. Burgan Leasing öncelikli hedefi olan, küçük tutarlı işlemlerde 2023 yılsonu itibarıyla pazar payını yüzde 10’un üzerine çıkararak sektörün önemli oyuncularından biri haline geldi. 4.000 araca ulaşan filo kiralama iş kolumuzda, elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 19’a yükseldi. Filo kiralama iş kolumuzda; kira süresi biten araçlarımızın tamamına yakınını yenileyerek; ulusal ve uluslararası müşterilerimizin memnuniyetini artırdık.”