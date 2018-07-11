Bursalı Aktaş'tan Hindistan'a ihracat

11 Temmuz 2018

Otomobil firmaları Tata ve Mahindra'ya parça veren Bursalı firma, raylı taşımacılıkta dünyada dördüncü büyük ülke olan Hindistan'a acil durum takozu, kauçuklu metal diye tabir edilen kompleks yapıda özel titreşim sönümleyici de ihraç etmeye başladı.

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, 80 yıl önce kurulan Aktaş Holding'in 100'ü aşkın ülkeye ihracat yapan, ağırlığı ulaşım grubunda olan ve merkezi Bursa'da bulunan bir şirketler grubu olduğunu söyledi.

Ulaşım grubundaki hava süspansiyon sistemleri üretiminde dünyanın en bilinen ve en geniş ürün yelpazesine sahip üç firmasından birisi olduklarını anlatan Erol, hem yatırım hem de üretim alanları açısından yeni projelerinin bulunduğunu aktardı.

Erol, Çin'de 7 yıl önce kurdukları ve üretime başladıkları fabrikayla bu ülke başta olmak üzere Hindistan'ın da içinde olduğu Güney Asya ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik üretim yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Özellikle Hindistan'da son yıllarda potansiyelin oluştuğunu ve bunun fırsata dönüştüğünü gördük. Dolayısıyla Çin'deki üretimimizi Çin ağırlıklı olmak üzere belli bölgelere yönlendirirken Hindistan ile ilgili de çeşitli üretimlerin yapılması kararına vardık." dedi.

Hindistan ile iki yıldır yaptıkları görüşmelerin geçen yılın sonunda olumlu sonuçlandığını vurgulayan Erol, şöyle devam etti:

"Şu anda Hindistan'ın Tata, Mahindra gibi dünya çapındaki en büyük otomobil markalarının tedarikçisi olduk. Türkiye’deki bir fabrikamızı, mallarımızı tedarikçilerden temin eden Hintli firmalarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüştürdük. Artık Hindistan’daki 8 fabrikanın ihtiyacı olan süspansiyon sistemlerini üretiyoruz. Dolayısıyla şu anda Hindistan'da OEM'in (orijinal ürün üreticisi-fabrika) süspansiyon sistemlerini biz Türkiye'den üretip gönderiyoruz."

"Hindistan demir yollarının en kritik tedarikçilerinden birisi olacağız"

Erol, raylı sistemler konusundaki çalışmalara da aynı dönemde başladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bunu da bir fırsat gördüğümüz için özellikle raylı sistemlerdeki süspansiyon sistemlerini hem havalı süspansiyon hem de özel titreşim sönümleyici sistemleri tasarladık ve üretimine başladık. Bunlar devletin oluşturduğu çok katı kurallara dayalı ihalelerle gerçekleştiriliyor. İlk önce, Hindistan raylı sistemler konusunda sizin oraya üretim yapabilecek kapasitede olup olmadığınızı 6-12 ay denetliyor. Gerekli belgeleri, bilgileri ve alt yapıyı sağladığınızı ispat ettikten sonra potansiyel havuza alıyor. Sonra teklifleri alarak ihaleye katılmanızı sağlıyor. Biz geçtiğimiz aylarda ilk kez ihaleyi aldık. Bu bizim açımızdan birinci ve ikinci etabın bittiğini, artık üçüncü etap olan üretimin başladığı anlamını taşıyor. Umut ediyorum çok yüksek hacimli olacak Hindistan demir yollarının en kritik tedarikçilerinden birisi olacağız."

Hindistan'ın artan nüfusuyla potansiyelinin çok yüksek olduğuna değinen Erol, "Hindistan 1350 dolar kişi başı gelirle fakir bir ülke görünümünde olmakla beraber, 1 milyar 400 milyona yaklaşan nüfusu ve onun yarattığı gayri safi milli hasıla boyutuyla da dünyanın en büyük potansiyeline sahip ülkelerinden birisi. Dolayısıyla Hindistan'ın bu büyüme hızı ve pazarda oluşan potansiyel fırsatları bizim de oradaki çalışmalarımızda hem ülkemize değer yaratacak hem de şirketimizin gelişmesini sağlayacak." dedi.

67 bin kilometre raylı taşımacılık

Hindistan'ın 67 bin kilometreyle raylı taşımacılıkta dünyada dördüncü büyük ülke olduğunu dile getiren Erol, şöyle konuştu:

"Her yıl artan kişi başı gelire paralel olarak konvansiyonel helezon yay süspansiyonlu trenler, yerlerini hava süspansiyonlu trenlere bırakıyor. Hindistan tren yolları, yılda 20 bin adet mertebesinde alım gerçekleştiriyor. EMU, DEMU ve LHB (Linke Hofmann Busch) trenlerde kullanılıyor. Hindistan tren yollarının önümüzdeki 5 yıl boyunca, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyeceği öngörülüyor. Pazara yoğun ilgi gösteren Hindistan yerli firmalar ve başta Çinli üreticiler olmak üzere artmakta olan bir rekabet ortamın söz konusudur."

Kaynak: AA