Buyruk Grup, Trucks Fest’e ev sahipliği yaptı

Festivalde 2024 çekici modelleri tanıtılırken, bu deneyimi Buyruk Grup vasıtasıyla tecrübe edinen misafirler, teknoloji, güvenlik, konfor ve kârlılık avantajları ile uluslararası ve yurt içi nakliye alanında ön plana çıkan Renault Trucks T serisi çekicileri, dağıtım segmentindeki D serisi kamyonları, inşaat gamındaki sağlamlığıyla dikkat çeken K ve C serisi araçlarla unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlikte 2024 model kamyon ve çekiciler tanıtıldı

2024 model kamyon ve çekicileriyle sürücülerin, yüklerinin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak üzere en gelişmiş sürücü destek teknolojisine ve en etkili acil fren sistemleri sunan Renault Trucks, Avrupa’da da geçerli olan güvenlik paketini Türkiye’deki festivallerde de tanıtıma çıkardı. Yeni modelleriyle birlikte yeni özelliklerin de sunulduğu Renault Trucks markası, 2 yıldır Buyruk Grup güvencesiyle Konya’da hizmet veriyor. 1992 yılından bu yana farklı sektörlerde verdiği hizmetlere Renault Trucks bayiliğine de ekleyen Buyruk Grup, teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip eden profesyonel hizmet anlayışıyla hizmet verdiği tüm sektörlerde olduğu gibi ağır vasıta araçlarda da yeniliği takip ediyor.

Başarımızın anahtarı: İyi hizmet

Traktör satışlarında Konya’nın en kaliteli hizmetini sunma amacıyla yola devam eden Buyruk Grup, Konya’daki festival kapsamında Renault'un yeni model araçları tanıtırken, misafirlerini samimi bir ortamda ağırladı. Açılışından bugüne Konya’daki müşterilerinin güvenini kazanmayı ilke edinen Buyruk Grup, etkinlikte, sahip olduğu ‘en iyi hizmet’ anlayışının başarısındaki yerini bir kez daha vurgulamış oldu.

Festival anında bile satış yapıldı

“2024 modellerinde yepyeni özelliklerin Avrupa ile eşzamanlı olarak ülkemize gelmesi ve bu araçları müşterilerimizle buluşturmak bizler için çok önemliydi." diyen Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk, etkinlikte satışa sundukları araçlara çok büyük ilgi olduğunu belirtti ve ekledi: "Festival anında bile satışını yaptığımız müşterilerimiz oldu. Misafirlerimiz programdan memnun ayrıldıklarını belirttiler. Yeni model araçlarımızı görmek isteyenleri bayimize bekliyoruz."