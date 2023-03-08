Büyükşehirlerde fiziksel ofislerin yerini sanal ofisler alıyor

Küresel enflasyon, iş merkezi özelliği taşıyan New York, Londra, İstanbul, Hong Kong gibi büyük şehirlerdeki ofis kiralarını da etkiledi. Premium Ofis Kira Takibi 2022 Raporu, 2022'de birinci sınıf ofis kiralarının küresel çapta %4,8 arttığını gösterdi. A+ plazalarda konumlanan ve özellikle bankacılık, finans, teknoloji ve profesyonel hizmetler odağında çalışan şirketler tarafından tercih edilen premium ofislere yönelik talebin arttığı tahmin edilirken, İstanbul’daki premium ofislerin de metrekare kirasının 55 dolara ulaştığı kaydedildi.

Fiziksel ofislerin yerini sanal ofisler alıyor

Türk Ticaret Kanununa göre şirket kurabilmek için, tebligat adresinin, başka bir deyişle yasal iş adresinin belirlenmesi gerekiyor. Ticari bir işletme açmak isteyen herkesin yasal bir iş adresi göstermesi bekleniyor. Ancak son dönemde yalnızca konutların değil, işyeri kiralarının da küresel enflasyon ve kur şokları sebebiyle giderek daha maliyetli hale geldiğini belirten Ofis Artı Genel Müdürü Kaan Şenöz, “Özellikle büyük şehirlerde, merkezi iş alanlarında konumlanan ofislerin kiraları, sözleşmelerin TL üzerinden yapılması gibi bir zorunluluk olsa dahi çoğunlukla döviz üzerinden belirleniyor. Bu da merkezi bir konumda, yeni nesil bir ofiste yasal iş adresi göstermek isteyen girişimcileri zorluyor. Bu noktada fiziksel alan kullanımını kapsamayan, yalnızca şirket kuruluşu için yasal iş adresi göstermeyi olanaklı kılan sanal ofis modeli, çok daha maliyet avantajlı bir çözüm olarak öne çıkıyor” dedi.

Müşteri sayısı 2022’de %66 arttı

Çoğunlukla şehirlerin merkezi iş alanı olarak kabul edilen konumlarında yer alan A+ plazalar, son yıllarda akıllı bina teknolojileri, sürdürülebilirlik sertifikaları ve kullanıcılarına sundukları kuaför, lostra, spor merkezi gibi olanaklarıyla pek çok girişimci tarafından cazip ofis lokasyonları olarak tercih ediliyor.

Çalışma düzeninin kalıcı olarak değiştiğini ve pek çok şirketin hibrit modele geçtiğini belirten Kaan Şenöz, “Çalışanların haftada yalnızca birkaç gün bulunacakları bir fiziksel ofis için A+ plazalara kira vermek pek çok işveren için büyük bir maddi yük anlamına geliyor. Fakat işletme sahipleri, bu lokasyonların prestijinden de vazgeçmek istemiyor.

Ofis Artı olarak sabit ofis giderlerini ortadan kaldıran sanal ofis çözümümüzle yeni şirket kurmak isteyen girişimciler veya şirketini sanal ofise taşıyarak masraflarını en aza indirmek isteyen şirketler için uygun bir alternatif sunuyoruz. Ekim 2020’den bu yana faaliyet gösteren Ofis Artı olarak 21 lokasyonda, 1.500’ü aşkın müşteriye hizmet veriyoruz. Müşteri sayımız 2022’de %66 arttı” ifadelerini kullandı.

Prestijli ofis pazarlamaya da katkıda bulunuyor

Şehir merkezlerinde, birden fazla şirketin konumlandığı lokasyonlarda yasal iş adresine sahip olmanın şirketlere prestij kazandırdığını ve pazarlamaya da olumlu etki ettiğini vurgulayan Ofis Artı Genel Müdürü Kaan Şenöz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Prestijli bir adreste konumlanan ofisi sayesinde daha geniş bir iş ağına ulaşabiliyor. Ofis Artı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin’de, iş dünyasının kalbinde yer alan A+ plaza adreslerimizle hizmet veriyoruz. 2023’te İstanbul'da Trump Towers, İzmir'de Folkart, Ankara'da YDA Center gibi en yeni yapıları içeren portföyümüze 5 yeni lokasyon daha ekleyeceğiz.”