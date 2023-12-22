BVN, yeni dönemde ABD pazarına açılıyor

Mehmet HANİFİ GÜLEL

İklimlendirme sektöründe fan üretimiyle önemli bir oyuncu olan BVN, kurduğu iş ortaklığı ve yeni dönemde pazarlara açılma hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Üretimlerinin yaklaşık yüzde 60'ını ihracata, yüzde 40'ını ise iç pazara kanalize ettiklerini bildiren BVN Genel Müdürü Mehmet Yaşar Bahçıvan, ”Şu anda 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızda AB, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Rusya öne çıkıyor.

Yeni dönemde özellikle Kuzey Amerika ve Avustralya hedef pazarlarımız arasında bulunuyor. Kuzey Amerika’da hedefimiz doğrultusunda önemli adımlar atıyoruz. ABD'de kendi şirketimizi kurarak, bu pazardaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yılın başında Amerika'da katılacağımız AHR Fuarı ile birlikte, oradaki şirketimizin resmi faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu adım, markamızın küresel alanda daha da geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak ve global pazar payımızı artıracak önemli bir gelişme olacak” dedi.

Savunma sanayi teknolojilerine odaklandı

İstanbul’da bulunan üretim tesislerinde 40 bin metrekarelik kapalı alanda 500’den fazla çalışanla faaliyet gösterdiklerini kaydeden Bahçıvan, teknolojik kapasite ve yenilik açısından da sektörlerinde önde geldiklerini söyledi. Ayrıca SAHA üyesi bir firma olarak da savunma sanayii sektörüne yönelik iklimlendirme konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Bahçıvan, “Bu alanda, savunma sanayinin özgün ihtiyaçlarını karşılayacak, yüksek teknolojiye sahip iklimlendirme sistemleri geliştirmeye odaklanıyoruz.

Bu alandaki çalışmalarımız, şirketimizin teknolojik yeteneklerini ve inovatif yaklaşımını savunma sanayiine de taşıyor” ifadelerini kullandı. Ürün gruplarının iklimlendirme, havalandırma, enerji, ulaşım gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsadığını aktaran Bahçıvan, ‘’Bu ürünler, farklı uygulama alanlarında, müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi Ar-Ge’mizde tasarlıyoruz.

Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar neticesinde yıllık 1 milyonun üzerinde elektrik motoru ve fan üretme kapasitemiz bulunuyor. Bu kapasitemiz yerel ve global pazardaki talepleri karşılamak için yeterli esnekliği ve hacmi sağlıyor. Katma değer artışına yönelik de bütçelerinin yaklaşık yüzde 20'sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. 2024 yılında Ar-Ge harcamalarını daha da artırmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

SF fan serisini genişletiyor

Bu yılın ilk 9 ayında tüm zorlu koşullara rağmen yaklaşık yüzde 40’lık bir büyüme kaydettiklerini duyuran Bahçıvan, yılsonunda söz konusu büyüme oranını koruyacaklarını ifade etti. Bu yıl gerçekleştirdikleri yeni yatırımlar ve ürün geliştirme faaliyetlerinin bu başarının temelini oluşturduğuna vurgu yapan Bahçıvan, “Özellikle, enerji verimliliğini ve performansı önemli ölçüde artıran, yüksek verimli EC motorlu aksiyel ve radyal fanlarımız, bu yılın öne çıkan yatırımlarımız oldu.

Ayrıca, diğer bir ürün serimiz olan BGK-HP'yi piyasaya sürdük. Konut ve iş yerleri için tasarlanmış bu ileri teknoloji ürünü, yüksek verimli ısı pompası ve ısı reküperatörü entegrasyonu ile enerji verimliliğinde yeni bir standart belirliyor. Diğer yandan, SF dediğimiz ‘Soğutma Fanları’ üretiminde BVN olarak önemli bir yol kat ettik. 250 çaptan 910 çapa kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan serimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde bu stratejik ürün serimizle yerel ve global pazarda rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Fergas iş ortaklığıyla sektördeki pozisyonu güçlendirecek

Firma olarak, küresel pazarda daha etkin ve rekabetçi bir konuma ulaşmak için stratejik iş birliklerine önem verdiklerine dikkat çeken Mehmet Yaşar Bahçıvan, “Bu bağlamda, Avrupa’nın önde gelen İsveçli fan ve havalandırma sistemleri üreticisi Fergas ile stratejik iş ortaklığımız Türkiye’de yeni bir üretim tesisinin kurulmasını içeriyor. Bu yeni tesis teknolojik yeteneklerimizi artıracak ve daha fazla istihdam yaratarak sektördeki pozisyonumuzu güçlendirecek. Bu tesisle, Fergas’ın fan konusundaki bilgi birikimini ve BVN’nin elektrik motoru konusundaki uzmanlığını birleştirerek, Fergas BVN adı altında Türkiye’den dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Bu ortaklık ile müşterilere daha üstün, yenilikçi ve verimli çözümler sunacağız” dedi.