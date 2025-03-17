BYD'den Türkiye'nin ardından Avrupa hamlesi! Almanya'ya fabrika kurmayı planlıyor

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa'daki üçüncü montaj fabrikasını Almanya’da kurmayı gündeme alıyor. Konuyla ilgili bilgi, konuya yakın bir kaynağın Reuters’a yaptığı açıklamalara dayandırıldı.

Gümrük vergilerinden kaçma hedefi

Çinli otomobil üreticileri, Çin’de iç talebin azalmasının ardından Avrupa’da düşük maliyetli otomobillerinin satışlarını artırmayı amaçlıyor. Bu nedenle, bölgede üretim ve montaj fabrikaları açmayı değerlendiriyorlar. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin geçen yıl Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerinden kaçınma amacı güdülüyor.

BYD, halihazırda Macaristan ve Türkiye'de fabrikalar kurma çalışmalarını sürdürüyor.

BYD'nin Türkiye yatırım planı

BYD, Türkiye’deki yatırımını resmileştirdi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında yapılan anlaşmayla, şirketin Manisa’da bir üretim tesisi kurması kararlaştırıldı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek projede, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası ile bir Ar-Ge merkezi yer alacak. BYD, 5 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflerken, Türkiye’yi sadece üretim değil, aynı zamanda yenilik ve teknoloji merkezi olarak konumlandırmayı amaçlıyor. Tesisin 12 ay içinde tamamlanması planlanıyor.