C-Prot 11. defa VB100 ödülüne layık görüldü

Mersin/DÜNYA

C-Prot CEO'su S. Bilgehan Üstündağ, VB100 ödülünün zararlı yazılım tespitinde yüksek başarı oranı elde ettiğini gösteren zorlu ve kapsamlı bir test süreci olduğunu dile getirdi. Üstündağ, VB100 1.4 metodolojisi ile teste giren C-Prot’un, titiz ve kapsamlı test aşamalarının sonucunda sıfıra yakın hata payı gösterdiğini aktardı.

Üstündağ, “C-Prot olarak siber güvenlik alanında en iyi çözümleri sunmak ve müşterilerimizin dijital dünyada güvende olmasını sağlamak için teknolojimizi sürekli geliştirmekteyiz. 11. defa VB100 ödülünü kazandık. Bu başarı ekip arkadaşlarımın özverili çalışması, yenilikçi teknolojilerimiz ve sürekli olarak gelişen ürünlerimizin bir sonucu. Endpoint Security ve Internet Security ürünlerinin başarısıyla VB100 ödülü alan C-Prot, geliştirmiş olduğu ürünlerin kalitesini global olarak pekiştirmeye devam ederek yüksek teknolojili siber güvenlik ürünleri ile dijital dünyada güvende kalmanızı sağlamaya devam edecek” diye konuştu.