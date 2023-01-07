Çağrı merkezinde chat dönemi

AloTech, müşterilerinin 2022 yılındaki çağrı merkezi kullanımlarını analiz etti. 41 ülkeden 600’ü aşkın şirketin verileri üzerinden yapılan analize göre, şirketlerin çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcisi sayısı 30 bin oldu. 76 sektöre hizmet veren AloTech’in müşterileri arasında çağrı merkezinin en yoğun kullanıldığı üç sektör ise e-ticaret, perakende ve lojistik olarak sıralandı.

2022 yılında çağrı merkezlerindeki en büyük sıçrama chat ve chatbot kullanımlarında yaşanırken tüketicilerin müşteri temsilcileri ile yazıştığı chat kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 403 arttı. Bu oran yapay zekaya dayalı yazılım programı chatbot’lar ile yapılan yazışmalarda ise yüzde 740 oldu.

AloTech CEO’su Cenk Soyak, “Bu veriler, çağrı merkezlerinin 2022 yılında hem insana hem de teknolojiye yatırım yaptığını gösteriyor” dedi.