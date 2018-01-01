Çalık Holding, 3 yılda 6 milyar dolar yatırım yapacak

01 Ocak 2018

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, 2017'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve bu yıla dair öngörülerini paylaştı.

Çalık, "2017 yılında konsolide ciromuzun 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu, dolar bazında 2016'ya kıyasla yaklaşık yüzde 25 büyüdüğümüz anlamına geliyor" dedi.

"Kuzey Afrika'da yeni pazarlara gireceğiz"

Enerji ve inşaat sektöründe yükleniciliğini yaptıkları projelerin gelecek dönemde tamamlayacakları kısmının 1,3 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 yıllık dönemde sadece bu 2 sektörde toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Enerji ve inşaatın yanı sıra finans, tekstil, madencilik ve telekom sektörlerinde de projelerimiz devam ediyor. Çalık Holding olarak 2017'nin 10 ayında yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Kuzey Afrika bölgesinde varlığımızı artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz"

" N Kolay Kredi yüzde 90 büyüdü "

Ahmet Çalık, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Aktif Bank'ın, 2017'de büyümeye devam ettiğini ve dijital bankacılığa büyük yatırım yaptığını söyledi.

Çalık, "Sektörde ihtiyaç kredisi pazarı son bir yılda toplam yüzde 19 büyürken, Aktif Bank'ın yüzde 100 dijital kredi ürünü N Kolay Kredi'nin büyümesi yüzde 90 oldu. Bankamızın toplam ihtiyaç kredisindeki artış, sektörün neredeyse iki katı büyüme göstererek yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti" diye konuştu.

"İ hracat büyümeye pozitif katkı sağlayacak "

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çalık şöyle devam etti:

"2018'de Türkiye'nin büyüme açısından olumlu bir yıl geçireceğini düşünüyoruz. Özellikle Euro Bölgesi'ndeki ekonomik hareketliliğin etkisiyle net ihracat büyümeye pozitif katkı sağlayacak. Özellikle sanayi, yatırım ve ihracat alanlarında önümüzdeki dönemin daha iyi geçeceğini ve bu alanlardaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz"

Kaynak: AA