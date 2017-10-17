Çalık Holding ve GE Dijital'den ortaklık

17 Ekim 2017

Çalık Holding ve General Electric (GE) bugün, Türkiye ve bölge ülkelerinde dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla, holding bünyesinde dijital odaklı yeni bir uygulamanın temellerini atan bir ortaklık anlaşmasına imza attı.

GE Dijital bu anlaşmayla, Çalık Holding bünyesinde dijital dönüşüm yol haritasının oluşturulması ve kurum içi dijital kabiliyetlerin etkinleştirilmesini desteklemek üzere teknoloji ve bilgi birikimi sağlayacak.

Ortaklar, ayrıca pazara açılma girişimleriyle, inşaat, enerji, madencilik ve sağlık gibi ekonomide sürdürülebilir büyüme açısından kritik önem taşıyan endüstrilerin dijitalleşmesi için GE Dijital'in Endüstriyel Nesnelerin İnterneti çözümlerini birlikte sunacak.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık:

Bu girişim, sanayinin dijital geleceğine doğru büyük bir adım

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, "GE yıllardır kilit iş ortaklarımızdan biri olmuştur. Şimdi bu ortaklığı GE'nin dijital dönüşüm deneyimi ve kabiliyetleriyle genişleterek, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki önemli sektörlere taşıyarak yüksek katma değerli endüstriyel internet çözümleri sunacağız. Bu girişim, sanayinin dijital geleceğine doğru büyük bir adım ve önemli bir iş birliğidir" şeklinde konuştu.

GE Dijital Dünya Başkan Yardımcısı Jay Barrows:

Büyük heyecan duyuyoruz

GE Dijital Dünya Başkan Yardımcısı Jay Barrows, Çalık Holding'in Türkiye ve bölgenin ekonomik kalkınması konusunda çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Dijital endüstriyel alanda öncü olan GE, dijital uzmanlığını endüstrideki bir başka dev şirkete sunmak için önemli bir iş birliğinde bulunuyor. Biz de devrimsel nitelikte bir yolculuğa imza atan şirket olarak, bölgedeki müşterilerimizi dijital çağda ileriye taşıyacak böylesine önemli bir girişim konusunda Çalık Holding gibi bir iş ortağıyla uzun süre birlikte çalışacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

GE Dijital, özel bir Endüstriyel Nesnelerin İnterneti uzman ekip ile Çalık bünyesinde dijital hareket planının oluşturulmasını destekleyecek. Çalık Holding bünyesinde kurulan Çalık Dijital üç alana odaklanacak. Çalık Dijital öncelikli olarak Çalık iştiraklerindeki dijital dönüşüm faaliyetlerinin ivmelenmesini sağlayacak. Holding müşterilerine önemli endüstrilerde nesnelerin interneti, veri bilimi ve bulut servisleri tabanlı çözümler sunacak. Üçüncü olarak da dijital uygulama ve çözüm portföyünü dünya endüstrisine GE Predix platformu üzerinden açarak katma değerli servislerle dijitalleşmenin yaygınlaşmasını da hedefleyecek.