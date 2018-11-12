Çalışanlara kriz zammı yaptı!
Her üründe zam furyası başlayınca, fiyatların altında çalışanlarının ezilmesini istemeyen çok az şirket, yılsonunu beklemeden personeline zam veya ekstra prim vermeyi gündemine aldı...
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