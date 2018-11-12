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Çalışanlara kriz zammı yaptı!

Her üründe zam furyası başlayınca, fiyatların altında çalışanlarının ezilmesini istemeyen çok az şirket, yılsonunu beklemeden personeline zam veya ekstra prim vermeyi gündemine aldı...

Çalışanlara kriz zammı yaptı!
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