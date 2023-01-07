Çalışma yaşamında X kuşağı Z’den ‘daha iyi’ hissediyor

X kuşağında her 100 kişiden 65’i ruh halini iyi olarak tanımlarken, bu oran Y kuşağında yüzde 59, Z kuşağında ise yüzde 56 oldu. Bununla birlikte pandemi kısıtlamalarının yaşandığı 2021 yılında kullanıcıların en çok okuduğu konu başlığı olarak ön plana çıkan sosyal esenlik, 2022'de yerini fiziksel ve duygusal esenliğe bıraktı. Wellbees platformuna giriş yapan kullanıcılara her gün sorulan, “Bugün nasıl hissediyorsun” sorusuna karşılık kendini iyi hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 58 oldu. Kendini iyi hissetmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 7 olarak kaydedildi.

Mutluluğun formülü aranıyor

Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Gerek Wellbees olarak yaptığımız araştırmalar gerekse de bu alanda yapılan global çalışmalar, çalışanların esenlik deneyimine her geçen gün daha fazla ilgi duyduğunu gösteriyor. Ücret hala ana faktör olsa da çalışanlar, kendilerini değerli hissedecekleri ekiplerde yer almak istiyor.” dedi. Erkekler daha iyi hissediyor Wellbees araştırmasında 1 ila 5 arasındaki puanlama sisteminde, çalışanların 2021'de 4,18 olan ortalama mod puanı 2022'de 4,27’ye yükseldi. Kuşaklara bakıldığında X kuşağının yüzde 65’i ruh halini iyi olarak değerlendirdi. Y kuşağında bu oran yüzde 59 olurken, Z kuşağında ise yüzde 56’ya düştü. Ruh halinde cinsiyete göre de önemli bir farklılık saptandı. Kadınların yüzde 50’si ruh halini iyi olarak ifade ederken, erkeklerde bu oran yüzde 65 olarak ölçüldü.