Candy Hoover Group'tan Eskişehir'e yeni yatırım

22 Mayıs 2018

Dilek TOPRAK BUZ

ESKİŞEHİR - İtalyan beyaz eşya firması Candy Hoover Group, fırın ve çamaşır kurutucu fabrikalarının ardından Eskişehir’de yeni kurduğu bulaşık makinesi fabrikasını devreye almaya hazırlanıyor. Grup, 800 bin adet üretim kapasitesine sahip yeni fabrikayı, Avrupa’daki yıkayıcı ürün grubunun üretim üssü haline getirmeyi hedefliyor.

Eskişehir’de 10 Mayıs 2018 Cuma günü düzenlenen Candy Hoover Group Tedarikçi günü toplantısında konuşan Yıkayıcı İş Sektörü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aldo Fumagalli, “Biz iki büyük taraf olan Türkiye ve Çin arasında dengeyi sağlamak istiyoruz, bu yüzden ikinci büyük bulaşık makinesi fabrikasını buraya kurduk, 20 Mayıs 2018’de resmi açılışını yapacağız” dedi. Türkiye’nin grubun geleceği için çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Fumagalli, “Türkiye’de çok başarılı olmayı amaçlıyoruz ama bunun için maliyet sorunu dengelememiz gerekiyor. Maliyet ve maliyet farkının üstesinden gelebilmemiz için tedarikçilerimizin yardımına ihtiyacımız var, bu yüzden bu tedarikçi konferansını düzenledik” şeklinde konuştu.

“Yapay zekalı çamaşır makinesi ve fırın devreye alacağız.”

Grubun gelecek hedeflerinde teknoloji değiştirmek olduğuna vurgu yapan Fumagalli, bu yıl iki şok edici teknoloji devreye alacaklarını söyleyerek, “Bunlardan biri yapay zekalı çamaşır makinesi diğeri, yapay zekayla kişisel ihtiyaçları anlayan ve onlara uyum sağlayan akıllı bir fırın. Ürünlerde entegre kontrol yaklaşımını esas alacağız. Nerede olursanız olun akıllı ürününün kontrol, izleme ve uyarıları olacak. Cihazlar size ihtiyaçlarınıza yönelik özel öneride bulunabilecek ve her bir cihaz ses veya dokunma yoluyla kontrol edilebilir olacak.” şeklinde konuştu.

“Dört yılda karımızı ikiya katladık.”

Candy Hoover Group’un dört yılda karını ikiye katladığını söyleyen Fumagalli, “Şuan 1.7 milyon adet akıllı ürün satıyoruz, 12 ay içinde iki katına çıkmayı,2020 yılında ise 14 milyon adet akıllı ürün satmayı hedefliyoruz. Tüketici merkezli bir yaklaşım sergiliyoruz bu yüzden bağlantı oranımızı da yükseltmeye çalışıyoruz. Şuan 1 milyona yakın birebir tüketiciye bağlıyız, biz bunu da 2020 yılına kadar en az 2 milyona çıkarmayı öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

“2017 yılında 188 milyon dolarlık ihracat yaptık”

Solo ve ankastre olmak üzere küçük-büyük ev aletleri pazarının önde gelen firmalarından Candy Hoover Group’un Türkiye’de 2007 yılından bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım yaptığını aktaran Candy Hoover Group Türkiye Ülke Direktörü Servet Akkaynak, grubun 3 milyon 900 bin fırın, 2 milyon 600 bin ocak ve 2 milyon 900 bin kurutma makinesi ürettiğini açıkladı. 2016 yılında 144 milyon dolar ihracat ile Türkiye sıralamasında 92. Olduğunu hatırlatan Akkaynak, “2017 yılında ise 188 milyon dolarlık ihracat yaptık ve muhtemelen ilk 50 içerisinde olacağız.” eklemesini yaptı.