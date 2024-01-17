CANiK 2024'te 4 kıtada 14 fuara katılacak

CANİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, dünyada son yıllarda büyük önem kazanan savunma sanayisinde, rekor kırmaya devam ediyor. 2023'ü tarihi ihracat başarısıyla tamamlayan Türkiye, yeni ihraç edilen ürünlerle de beğeni topluyor.

Hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK de Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre savunma sanayi ihracatında ilk 10'da yer alarak, önemli bir başarı sağladı.

Bu başarısını sürdürmek isteyen CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup Şirketleri, bu yıl 4 kıtada 14 uluslararası fuara katılacak. CANiK bu ay Las Vegas'ta düzenlenecek SHOT Show'un ardından, şubatta Suudi Arabistan'daki World Defence Show ve Almanya'da Enforce Tac ve IWA fuarlarına katılacak.

CANiK, yıl boyunca devam edecek yurt dışı fuarlar kapsamında ABD, Fransa, Afrika, Malezya, Polonya ve Pakistan gibi ülkelerde yerini alacak.

"2023'te yurt dışına rekor satışlar yapıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, dünyada savunma sanayisi alanında dikkat çekici bir gövde gösterisinin hakim olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın coğrafyalarda savaş ve çatışmaların yüksek olması, global anlamda ülkelerarası bloklaşmanın artması, savunma ve askeri alanda bütçelerin devletler tarafından artırılması pazarın büyümesine ve sektöre olan talebin artmasına neden oluyor. Son yıllarda yeni girişim ve gelişmelerin ivme kazandığı Türk savunma sanayisinde, 2023 yılı ihracatında rekor düzeyde satışlar gerçekleştirildi. Aynı şekilde yurt içinde ülke savunmasına ayrılan bütçenin de önceki yıla göre artırıldığını ve şirketlerin teşviklerle desteklendiğini izledik."

"ABD'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Cahit Utku Aral, 2024'ün ihracat ve teknolojik gelişmeler için sektör adına önemli bir yıl olmasını beklediklerini kaydederek, Samsun Yurt Savunmanın Türkiye savunma sanayisi ihracatında bir kez daha ilk 10'da yer aldığını, hayata geçirdikleri ürünlerle global rekabette de Türkiye adına söz sahibi şirketler arasında bulunduklarını anlattı.



Aral, "Yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerimizle hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. ABD'de 23-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek SHOT Show'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ayrıca, etkinlik boyunca ziyaretçileri heyecanlandıracak pek çok sürprizimiz de olacak." değerlendirmesinde bulundu.