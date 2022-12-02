Cardata, 10. yılını kutluyor

Cardata, 10. yılını geride bıraktı. Gelişim yolunda inovatif çözümler sunma ilkesiyle çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cardata, kuruluşunun 10. yılında sektördeki yerli ve milli tek veri şirketi olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de veri noktasında öncü olan Cardata, mobil aplikasyon üzerinden kolayca veri elde edilebilen bir sisteme sahip. Bu sistem içeriğinde her bir datayı, gün, ay ve yıl dahil olmak üzere güncelleyen, sürdürülebilir bir veri sağlayıcı olarak hizmet veren şirket, geniş kapsamlı çıktılarıyla sektöre fayda sağlayarak öne çıkmaya devam ediyor.

Kaliteli ve doğru bilgi

Cardata olarak bayi, sigorta şirketleri, filo kiralama şirketleri ve internet otomotiv portallarına veri sağladıklarını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Geride bıraktığımız 10 yılda sektörün en değerli veri analizi firması olmayı başardık” dedi.

Cardata’nın sahip olduğu geniş ekosistemiyle iş ortaklarının sayısını hızla artırdığını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Cardata ekosisteminde, 25 otomobil markası, 30 sigorta şirketi, 750 bayi ve galeriyi içeren satıcılar yer alıyor. Kaliteli ve doğru bilgiyi otomotiv sektörü ve kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyoruz. Yenilenen mobil aplikasyonumuzla da Türkiye’de ilkleri hayata geçirme alışkanlığımızı sürdürüyoruz. Mobil aplikasyonumuzla, geniş veri tabanımızı kullanıcı dostu arayüzümüzle kullanıma sunuyoruz” diye konuştu.

10 yılda 2,3 milyar tekil data

Cardata’nın geçtiğimiz 10 yılda önemli bir veri tabanına ulaştığını ifade eden Yalçın, “10 yılda Türkiye’de satılan araçların marka model datası, donanım, fiyat, teknik dataları ve ikinci el datası olarak 2,3 milyar adetlik tekil dataya sahip bir şirket haline geldik. Türkiye’de önceki yıllarda satılmış ve şu an satılmakta olan tüm araçların verilerini 10 yıldır işleyip anlamlı hale getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Hüsamettin Yalçın, Cardata’nın Türkiye’de ikinci el araç satışı konusunda da bireysel tüketicilere yönelik araç fiyatlandırma uygulamasıyla da fayda sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

10 yılda en çok Toyota Corolla, VW Passat ve Renault Symbol modelleri arandı

Cardata, 10 yıllık süreçte tüketicilerin en çok aradığı sıfır kilometre ve ikinci el otomobillerin de verisini paylaştı. Buna göre, son 10 yıllık süreçte tüketiciler, Cardata vasıtasıyla sıfır kilometre araçlarda en çok sırasıyla Toyota Corolla, VW Passat ve Renault Symbol modellerini ararlarken, aynı şekilde otomobilseverlerin en fazla arama yaptığı 2. el modeller ise sırasıyla Fiat Egea, Renault Megane ve VW Passat oldu.