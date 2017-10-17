Cargill Gıda, METNA Bölgesi Finans Direktörünü atadı

17 Ekim 2017

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye, Afrika Bölgesi (METNA) Finans Direktörlüğü’ne, 4 Ekim 2017 tarihi itibarıyla Sonat Akat atandı.



Eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Akat, Cornell Üniversitesi S.C. Johnson Graduate School of Management’tan finans alanında MBA derecesi aldı.



Kariyerine 1997 yılında Arfer Endüstri Ürünleri Finans Direktörü olarak başlayan Akat, 2000-2006 yılları arasında Elittepe Kahvecilik ve Shaya’da Finans ve Raporlama, Teknoloji Holding’de Bütçe Planlamadan Sorumlu Yönetici olarak çalıştı. Sonraki dönemde BAT Bölge İç Denetim Sorumlusu ve Pazarlama Finans Yöneticisi olarak görev alan Akat; 2007 yılından itibaren, sekiz yıl boyunca Turkcell’de Performans İzleme Müdürü, İş Kontrol Müdürü, Kanal Performans Geliştirme ve Satış Analitiği Direktörü olarak görev yaptı.