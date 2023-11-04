CarrefourSA 1.000’inci mağazasını Bursa'da açtı

Cumhuriyetin 100, CarrefourSA’nın 30. yaşında; Bursa’da açtıkları yeni mağazasıyla Türkiye’de 1.000 mağazaya ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Türkiye’de faaliyet gösteren ve bu toprakların insanıyla büyümeye devam eden bir şirket olarak, 30 yıldır ‘işin doğrusu’nun peşindeyiz. 1993’te İçerenköy’deki ilk mağazamızı açtığımız andan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında; doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata alarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. Çalışarak ve üreterek kazanılan bir Cumhuriyetin öğretileriyle 30 yıldır attığımız her adımda pusulamız ‘Doğrusu’" dedi.

'Bir kalkınma seferberliği ortaya koyduk'

“Yerli üreticiye, girişimciye ve gıdanın geleceğine; kısacası Türkiye’ye değer katma vizyonuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diyen Kartallıoğlu, “2023’ün ilk 6 ayında e-ticarette 1 milyona yakın yeni kartlı müşteri kazanarak 9,5 milyon sadakat kartlı müşteriye ulaştık. CarrefourSA olarak 30. yaşımızda ‘yenilenme, yatırım ve yeni iş modelleriyle büyümenin ön planda olduğu bir kalkınma seferberliği ortaya koyduk. Ve bu kalkınma seferberliğinde yalnız değiliz. Hayata geçirdiğimiz her yatırımda paydaşlarımızı, yol arkadaşımız olarak görüyor ve hep birlikte ‘Türkiye için Doğrusu’ demeye devam edeceğimizin taahhüdünde bulunuyoruz” diye konuştu.