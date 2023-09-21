CarrefourSA, online yemek sektörüne girdi

Türkiye’de 30. yılını kutlayan CarrefourSA, organize gıda perakende sektöründe oyun kurucu ve öncü konumunu sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye’de 55 ilde 950’den fazla mağazası, 11 bine yakın çalışanı ve 14 deposuyla müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştıran CarrefourSA, yeme içme sektöründeki iddiasını da sürdürüyor. 30. Yaşını “yenilenmeler, yatırımlar ve yenilikçi iş modelleriyle büyüme yılı” ilan eden CarrefourSA, organize gıda perakende sektöründe Lezzet Arası restoranlarıyla başlayan yolculuğunu ve başarısını CarrefourSA Mutfak’la online yemek siparişi sektörüne taşıyor.

İzmir, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da yatırımlar devam edecek

CarrefourSA Mutfak hizmetine ilk olarak İstanbul’da başlayan CarrefourSA’nın, yıl sonuna kadar İstanbul’daki bulut mutfak sayısını 4’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “2023 yılı Türkiye’de 30’uncu yılımızı kutladığımız özel bir yıl. 1993 yılında İçerenköy’de ilk mağazamızı açtığımızdan bu yana önemli dönüşümlerden geçtik. Dönüşüm yolculuğumuzun odağında yer alan Yeni Nesil Market vizyonuyla 30. yılımızı yeni yatırımlar ve yeni iş modelleriyle kutlamaya devam ediyoruz.” dedi.

“2020 yılında hayata geçirdiğimiz bayilik sisteminde girişimci ve küçük esnaflarla büyümeye devam ederken, aynı zamanda bu yıl yatırım yaptığımız HORECA alanında da çalışmalarımız devam ediyor” diyen Kartallıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Antalya’da temmuz sonunda açtığımız 4 bin metrekarelik CarrefourSA Profesyonel depomuzla otel, restoran ve kafelere verdiğimiz hizmeti çok daha üst seviyelere taşıdık. Bodrum’da ilk CarrefourSA Profesyonel mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Henüz yolun başındayız ancak güçlü bir şekilde girdiğimiz bu alanda da hızlı bir büyüme yakalamayı ön görüyoruz.”

“Lezzet Arası’nda yakaladığımız başarıyı online yemek siparişi sektöründe sürdüreceğiz”

Yeme-içme alanında CarrefourSA’nın sektörde bir ilke imza attığı Lezzet Arası restoranlarıyla farklı şehirlerde yatırımların sürdüğünü hatırlatan Kartallıoğlu, “İlk kez 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Lezzet Arası restoran konseptimizle sektörümüzde yeme içme alanında yakaladığımız bu başarıyı şimdi de online yemek siparişiyle, CarrefourSA Mutfak’a taşımaya karar verdik” dedi. Global bulut mutfak pazarının tüm dünyada yaygınlaştığını ve büyük bir pazara dönüştüğünü belirten Kartallıoğlu, “Precedence Research tarafından Global Bulut Mutfak araştırmasına göre pazarın global büyüklüğünün 2022'de 57.51 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2032'de ise bu rakamın 174.66 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de pazar her geçen gün büyüyor. Yeme içme sektöründeki bu dönüşüm, organize gıda perakende tüketicisinin tercihleri ve deneyimlerinin de her geçen gün değiştiği günümüzde de biz de her alanda ‘Doğrusu’nu hedefleyen bir şirket olarak bu dönüşümlerin bir parçası ve öncüsü olmaya devam ediyoruz” diye vurguladı.

Profesyonel şefler tarafından günlük ve taze hazırlanan yemekler

“Doğru fiyata, doğru ürünü, doğru kanallardan temin ederek tüketicilerimize doğru hizmetle buluşturma vizyonumuzu dijital teknolojilerin de yardımıyla CarrefourSA Mutfak hizmetiyle müşterilerimize sunmaya hazırız” diyen Kartallıoğlu, şöyle devam etti: “Bugüne kadar ürünlerimizle mutfaklarına girdiğimiz müşterilerimizin sofralarına şimdi de profesyonel şeflerimiz tarafından hazırlanan yemeklerle misafir oluyoruz. CarrefourSA Mutfak’ta yer alan markalarımızı oluştururken Lezzet Arası restoranlarımızda elde ettiğimiz datalar sayesinde müşteriler tarafından en çok tercih edilen yemeklerle ilgili bir araştırma gerçekleştirdik.

Bu araştırma sonucunda BigBowl, Burger Four, Fried Day Chicken, Hasan Usta Köftevi, L’atelier, Le Penne, Pizza Poli, Sushi Four, Tarihi Kazancı Pilavcısı ve Urla Balıkçısı olmak üzere salatadan deniz ürünlerine kadar 10 farklı markayı müşterilerimizin hizmetine hazır hale getirdik. Burada müşterilerin hızlı biçimde, zengin seçenekler arasından yemek siparişi vermelerini sağlarken aynı zamanda istediği ürünün en tazesine ve en lezzetlisine vakit kaybetmeden ulaşmasını sağlayacağız. Menülerde yer alan yemeklerin tamamı da günlük ve taze olarak hazırlanacak. CarrefourSA Mutfak’ta kullanılan et, balık, meyve, sebze gibi tüm taze ürünler CarrefourSA’dan temin edilecek.”

Online yemek siparişi platformlarından sipariş verilebilecek

CarrefourSA Mutfak konsepti için bunun bir başlangıç olduğuna değinen Kutay Kartallıoğlu, “CarrefourSA Mutfak bünyesinde yer alan markalardan sipariş vermek isteyen müşterilerimiz Getir Yemek, Trendyol ve Yemeksepeti’nden sipariş verebiliyor. Uzman ve başarılı olduğumuz yeme–içme sektöründeki tecrübelerimizi taşıyarak yeni bir yolculuğa çıktığımız CarrefourSA Mutfak konseptimizde gelecek dönem için hızlı ve sağlıklı bir büyüme için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye ekledi.