CarrefourSA üst yönetiminde iki yeni atama: Hamit Baykal CCO, İsmet Öker CTO oldu

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CarrefourSA, ticari ve teknolojik dönüşüm hedefleri doğrultusunda perakende ve teknoloji alanlarında uluslararası deneyime sahip iki yöneticiyi kadrosuna kattı. 1 Ekim 2026 itibarıyla görevlerine başlayan Hamit Baykal ve İsmet Öker, şirketin müşteri değerini artırma, dijital yetkinliklerini geliştirme ve rekabet gücünü yükseltme hedefleri doğrultusunda sorumluluk üstlenecek.

Hamit Baykal kategori ve pazarlama süreçlerine liderlik edecek

Perakende sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Hamit Baykal, CarrefourSA'nın Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CCO) oldu. Baykal, şirketin kategori yönetimi ve pazarlama süreçlerine liderlik edecek.

Baykal'ın yeni görevinde müşteri beklentilerini merkeze alan, kategori ve pazarlama yetkinliklerini tek bir stratejik yapı altında buluşturan bir model oluşturması hedefleniyor. Ürün çeşitliliğini zenginleştirmeye odaklanacak Baykal, müşteri değer önerisini güçlendirerek ticari fırsatları sürdürülebilir büyümeye dönüştürmeyi amaçlıyor.

İsmet Öker CarrefourSA'nın teknoloji stratejilerini yönetecek

Teknoloji alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip İsmet Öker ise Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı (CTO) olarak CarrefourSA'nın teknoloji stratejileri ve ekiplerinin liderliğini üstlendi.

Öker'in hedefleri arasında veriyi karar süreçlerinin, yapay zekâyı ise operasyonun merkezine taşıyarak ölçeklendirmek bulunuyor. CarrefourSA'yı yeni nesil bir perakende şirketine dönüştürme vizyonuyla hareket edecek Öker, teknolojiyi e-ticaret büyümesinin ve kârlılığın motoru haline getirmeyi amaçlıyor.

CEO Evren: Ekibimizi deneyimli isimlerle güçlendiriyoruz

CarrefourSA CEO'su Hatice Evren, iki atamanın şirketin ticari ve teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağını belirtti.

Evren, yeni dönemde CarrefourSA'yı müşteriye sunduğu değer ve alışveriş deneyimiyle fark yaratan, rekabette daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda yetenek havuzunu güçlendirdiklerini ve farklı pazarlarda önemli sorumluluklar üstlenmiş liderleri ekibe kattıklarını ifade etti.

Evren, Baykal'ın 20 yılı aşkın perakende deneyiminin ürün çeşitliliği ve müşteriye sunulan değerin geliştirilmesine, Öker'in teknoloji liderliği deneyiminin ise şirketin teknoloji stratejisi ve dijital yetkinliklerine katkı sağlayacağını kaydetti.