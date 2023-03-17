CarrefourSA ve FaturaLab’dan iş ortaklığı

Türkiye’de 30 yıldır organize gıda perakende sektöründe faaliyetine devam eden CarrefourSA, tedarikçilerini farklı finansal çözümleriyle bir araya getirmek için alıcı, satıcı ve finansal kuruluşları tek platformda buluşturan ticaret finansmanı platformu FaturaLab ile iş birliğine imza attı.

Alternatif tahsilat imkanları sunuyor

Organize perakende sektöründe paydaşları ve tedarikçileriyle sürdürülebilir bir iş ortaklığı gerçekleştirmeyi hedefleyen CarrefourSA, ekonomik değer yaratırken iş yapış biçimi ve tüm paydaşlarla olan ilişkilerini de etik değerler çerçevesinde yürütüyor. Bu süreçte tedarikçilerinin ve paydaşlarının ihtiyaç duydukları nakit akışı ve finansmana erişimini kolaylaştırmak için de yeni nesil tedarik zinciri platformlarını devreye alıyor. FaturaLab ile hayata geçirilen iş birliği kapsamında da CarrefourSA, alıcı firmaların finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırırken, tedarikçilerinin 20’den fazla finansal kurumla aynı platformda erken tahsilat taleplerini, işletme sermayesi ihtiyaçlarını, kurumsal kimliğine uygun hızlı, denetlenebilir, etkin ve şeffaf biçimde yönetmelerine yardımcı oluyor.

FaturaLab CEO’su Emre Aydın, “Platform üyelerimize alternatif tahsilat imkanları sunarak işletme sermayelerini daha etkin yönetmeleri için çalışıyoruz. Pandemi sonrası yaşanmakta olan ekonomik gelişmeler teknolojinin önemini artırdı. Finansmana daha kolay erişim kadar, şeffaf ve doğru kullanımının, ticari belgelerinin denkleştirilmesinin sağlanması için CarrefourSA ile tedarikçilerine özel iş akışı çalışması yaptık ve tüm iş süreçlerimizi kurumsal standartlarımız seviyesine çıkardık” dedi.