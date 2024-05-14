CarrefourSA, yurt içinde 5 milyar TL tavanlı borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

CarrefourSA'dan KAP'a yapılan açıklamada, SPK'nın Borçlanma Araçları Tebliğ hükümleri çerçevesinde; 5 milyar TL tutarı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde tertipler halinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla borçlanma araçlarının ihraç edilmesine yönelik alınan karar kapsamında SPK'ya gerekli izin başvurusunun yapıldığı belirtildi.