CCI, 2. çeyrekte 36,6 milyar TL konsolide satış geliri elde etti
Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Karim Yahi, ikinci çeyrekte 36,6 milyar TL konsolide net satış geliri elde ettiklerini söyledi. Yahi, “Dış zorluklara rağmen, kaliteli büyümeye ve operasyonel mükemmelliğe odaklanmamız bu değişken ortamda etkili bir şekilde yol almamızı sağladı” dedi. Diğer yandan, satış beklentisini ise “yatay-düşük-tek haneli büyüme”ye revize etti.
Coca-Cola İçecek (CCI), 2024 yılı için satış hacmi beklentisini “orta-tek haneli büyüme”den “yatay-düşük-tek haneli büyüme”ye revize etti. Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı revize beklentileri şu şekilde oluştu: “Aşağıda yer alan geleceğe dönük değerlendirmeler organik bazda ve TMS 29’un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir ve TMS 29 uyarınca değişebilir. Daha önce paylaştığımız 8 Ocak 2024 tarihli geleceğe dönük değerlendirmeler duyurumuzla karşılaştırma sağlamak amacıyla, aşağıdaki Revize Beklentileri geçmiş rakamlara dayalı olarak (TMS 29 uygulanmamış olarak) yayınlıyoruz” denildi.
Coca-Cola İçecek (CCI), ikinci çeyrekte 36,6 milyar TL konsolide net satış geliri elde etti. İkinci çeyrek döneminin mali sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Karim Yahi, “İkinci çeyrek performansımız, işletme modelimizin dayanıklılığının ve çalışanlarımızın gücünün bir başka kanıtı oldu. Dış zorluklara rağmen, kaliteli büyümeye ve operasyonel mükemmelliğe odaklanmamız bu değişken ortamda etkili bir şekilde yol almamızı sağladı” dedi.
Bu yılın çeyreğinde 36,6 milyar TL konsolide net satış geliri elde ettiklerini hatırlatan Yahi, “Etkin gelir yönetimi odağımız ve maliyetler üzerindeki sıkı kontrolümüz sayesinde brüt kâr marjımızda yıllık 487 baz puanlık iyileşme sağladık. FVÖK marjı yıllık bazda 104 baz puan iyileşerek yüzde 18,8 olurken, hisse başına kar bu çeyrekte 0,66 doları olarak gerçekleşti. Ünite kasa başı Net Satış Gelirimiz, TMS 29 etkisi olmaksızın, dolar bazında yüzde 3,6 büyüyerek 2,58 dolara ulaşırken, son on yıl içerisinde ikinci çeyrekte ulaşılan en yüksek seviyeye geldi.
Yine, TMS 29 etkisi olmaksızın, FVÖK marjımız yüzde 20,4’e ulaşarak son on yılın en yüksek ikinci çeyrek marjı rekorunu kırmış oldu. Bu iyileşme, piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğimizi, operasyonlarımızı optimize ederek organizasyon genelinde verimliliği artırma gayretimizi, ve başarılı emtia hedge işlemleri sayesinde kontrollü maliyet artışımızı gösteriyor” diye konuştu.
İkinci çeyrekte %0,1 iyileşme
Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye’nin yıllık yüzde 1,8’lik büyüme kaydederek 169 milyon ünite kasa satış hacmine ulaştığını bildiren Yahi, “Ramazan ayının birinci çeyreğe kayması yıllık büyümeyi sınırlarken, etkin ticari promosyonlar ve UEFA Avrupa Kupası aktivasyonlarının tüketici talebini canlandırması satış hacminde başarı sağladı. Uluslararası operasyonlarda ise yılın birinci çeyrekte yüzde 7,2’lik yıllık düşüşün ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1’lik yıllık iyileşme kaydedildi.
Tüm paydaşlarımız için değer yaratma amacımız doğrultusunda, sürdürülebilir ekonomi uygulamalarımızın International Finance Corporation (IFC) tarafından da akredite edildiğini paylaşmaktan gurur duyuyoruz. IFC, Türkiye, Özbekistan, Tacikistan ve Irak’ta enerji ve su kullanımını azaltmak ve 2030 taahhütlerimizle uyumlu olarak cinsiyet farkını kapatmak amacıyla bize toplam 250 milyon dolarlık kredi sağladı” ifadelerini kullandı.
"2024 yılında iyimserliğimizi koruyoruz"
Bilanço gücünü ve esnekliğini koruma konusundaki disiplinli yaklaşımları ve sürdürülebilir değer üretimleri, piyasaların karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal dalgalanmalara rağmen Fitch tarafından BBB notuyla yinelenmesiyle sonuçlandığını belirten Yahi, “Bu durum, Türkiye’nin en yüksek nota sahip kuruluşu olduğumuzu bir kez daha teyit edildi.
2024’e baktığımızda, ihtiyatlı bir şekilde iyimserliğimizi koruyoruz, ancak mevcut tüketici hassasiyetlerini ve süregelen makroekonomik zorlukları daha iyi yansıtmak amacıyla yıl sonu öngörülerimizi revize ediyoruz. Revize öngörümüzde, organik bazda yatay ile düşük tek haneli arası hacim büyümesi ve düşük yüzde 30 seviyelerinde kur etkisinden arındırılmış net gelir artışı bekliyoruz” dedi.
Süregelen makroekonomik zorlukların farkında olduklarını ifade eden Yahi, “CCI’ın orta ve uzun vadede kârlı büyümesini sürdürmesini sağlama yolunda stratejik gücümüze, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin cazip büyüme potansiyellerine ve değişen pazar dinamiklerine uyum sağlama becerimize güveniyoruz” açıklamasında bulunuldu.
Satış beklentisini yataya doğru revize etti
Coca-Cola İçecek (CCI), 2024 yılı için satış hacmi beklentisini “orta-tek haneli büyüme”den “yatay-düşük-tek haneli büyüme”ye revize etti. Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı revize beklentileri şu şekilde oluştu: “Aşağıda yer alan geleceğe dönük değerlendirmeler organik bazda ve TMS 29’un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir ve TMS 29 uyarınca değişebilir. Daha önce paylaştığımız 8 Ocak 2024 tarihli geleceğe dönük değerlendirmeler duyurumuzla karşılaştırma sağlamak amacıyla, aşağıdaki Revize Beklentileri geçmiş rakamlara dayalı olarak (TMS 29 uygulanmamış olarak) yayınlıyoruz” denildi.