CCI, 2. çeyrekte 36,6 milyar TL konsolide satış geliri elde etti

Coca-Cola İçecek (CCI), 2024 yılı için satış hacmi beklentisini “orta-tek haneli büyüme”den “yatay-düşük-tek haneli büyüme”ye revize etti. Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı revize beklentileri şu şekilde oluştu: “Aşağıda yer alan geleceğe dönük değerlendirmeler organik bazda ve TMS 29’un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir ve TMS 29 uyarınca değişebilir. Daha önce paylaştığımız 8 Ocak 2024 tarihli geleceğe dönük değerlendirmeler duyurumuzla karşılaştırma sağlamak amacıyla, aşağıdaki Revize Beklentileri geçmiş rakamlara dayalı olarak (TMS 29 uygulanmamış olarak) yayınlıyoruz” denildi.

Coca-Cola İçecek (CCI), ikinci çeyrekte 36,6 mil­yar TL konsolide net sa­tış geliri elde etti. İkinci çeyrek döneminin mali sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan Co­ca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Karim Yahi, “İkinci çeyrek per­formansımız, işletme modeli­mizin dayanıklılığının ve çalı­şanlarımızın gücünün bir baş­ka kanıtı oldu. Dış zorluklara rağmen, kaliteli büyümeye ve operasyonel mükemmelliğe odaklanmamız bu değişken or­tamda etkili bir şekilde yol al­mamızı sağladı” dedi.

Bu yılın çeyreğinde 36,6 mil­yar TL konsolide net satış geliri elde ettiklerini hatırlatan Ya­hi, “Etkin gelir yönetimi oda­ğımız ve maliyetler üzerinde­ki sıkı kontrolümüz sayesin­de brüt kâr marjımızda yıllık 487 baz puanlık iyileşme sağ­ladık. FVÖK marjı yıllık bazda 104 baz puan iyileşerek yüzde 18,8 olurken, hisse başına kar bu çeyrekte 0,66 doları olarak gerçekleşti. Ünite kasa başı Net Satış Gelirimiz, TMS 29 etki­si olmaksızın, dolar bazında yüzde 3,6 büyüyerek 2,58 do­lara ulaşırken, son on yıl içeri­sinde ikinci çeyrekte ulaşılan en yüksek seviyeye geldi.

Yi­ne, TMS 29 etkisi olmaksızın, FVÖK marjımız yüzde 20,4’e ulaşarak son on yılın en yük­sek ikinci çeyrek marjı reko­runu kırmış oldu. Bu iyileşme, piyasa koşullarına uyum sağ­lama yeteneğimizi, operasyon­larımızı optimize ederek orga­nizasyon genelinde verimliliği artırma gayretimizi, ve başarılı emtia hedge işlemleri sayesin­de kontrollü maliyet artışımızı gösteriyor” diye konuştu.

İkinci çeyrekte %0,1 iyileşme

Yılın ikinci çeyreğinde Tür­kiye’nin yıllık yüzde 1,8’lik bü­yüme kaydederek 169 milyon ünite kasa satış hacmine ulaş­tığını bildiren Yahi, “Rama­zan ayının birinci çeyreğe kay­ması yıllık büyümeyi sınırlar­ken, etkin ticari promosyonlar ve UEFA Avrupa Kupası akti­vasyonlarının tüketici talebini canlandırması satış hacmin­de başarı sağladı. Uluslararası operasyonlarda ise yılın birinci çeyrekte yüzde 7,2’lik yıllık dü­şüşün ardından ikinci çeyrek­te yüzde 0,1’lik yıllık iyileşme kaydedildi.

Tüm paydaşlarımız için değer yaratma amacımız doğrultusunda, sürdürülebilir ekonomi uygulamalarımızın International Finance Corpo­ration (IFC) tarafından da ak­redite edildiğini paylaşmaktan gurur duyuyoruz. IFC, Türki­ye, Özbekistan, Tacikistan ve Irak’ta enerji ve su kullanımı­nı azaltmak ve 2030 taahhütle­rimizle uyumlu olarak cinsiyet farkını kapatmak amacıyla bi­ze toplam 250 milyon dolarlık kredi sağladı” ifadelerini kul­landı.

"2024 yılında iyimserliğimizi koruyoruz"

Bilanço gücünü ve esnekli­ğini koruma konusundaki di­siplinli yaklaşımları ve sürdü­rülebilir değer üretimleri, pi­yasaların karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal dalgalan­malara rağmen Fitch tarafın­dan BBB notuyla yinelenme­siyle sonuçlandığını belirten Yahi, “Bu durum, Türkiye’nin en yüksek nota sahip kurulu­şu olduğumuzu bir kez daha te­yit edildi.

2024’e baktığımızda, ihtiyatlı bir şekilde iyimserli­ğimizi koruyoruz, ancak mev­cut tüketici hassasiyetlerini ve süregelen makroekonomik zorlukları daha iyi yansıtmak amacıyla yıl sonu öngörüleri­mizi revize ediyoruz. Revize öngörümüzde, organik bazda yatay ile düşük tek haneli arası hacim büyümesi ve düşük yüz­de 30 seviyelerinde kur etkisin­den arındırılmış net gelir artışı bekliyoruz” dedi.

Süregelen makroekonomik zorlukların farkında oldukları­nı ifade eden Yahi, “CCI’ın orta ve uzun vadede kârlı büyüme­sini sürdürmesini sağlama yo­lunda stratejik gücümüze, fa­aliyet gösterdiğimiz ülkelerin cazip büyüme potansiyellerine ve değişen pazar dinamiklerine uyum sağlama becerimize gü­veniyoruz” açıklamasında bu­lunuldu.

Satış beklentisini yataya doğru revize etti

Coca-Cola İçecek (CCI), 2024 yılı için satış hacmi beklentisini “orta-tek haneli büyüme”den “yatay-düşük-tek haneli büyüme”ye revize etti. Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı revize beklentileri şu şekilde oluştu: “Aşağıda yer alan geleceğe dönük değerlendirmeler organik bazda ve TMS 29’un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir ve TMS 29 uyarınca değişebilir. Daha önce paylaştığımız 8 Ocak 2024 tarihli geleceğe dönük değerlendirmeler duyurumuzla karşılaştırma sağlamak amacıyla, aşağıdaki Revize Beklentileri geçmiş rakamlara dayalı olarak (TMS 29 uygulanmamış olarak) yayınlıyoruz” denildi.