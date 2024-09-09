Ceconomy AG 2023-2024 mali yılı üçüncü çeyrek satışları: 4,9 milyar Euro

Ceconomy AG, mali yılın ilk 9 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı döneminde 16,9 milyar Euro olan satışlar yüzde 5,2 artarak 17,1 milyar Euro'ya yükseldi. Yılın ilk dokuz ayında düzeltilmiş FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 53 milyon Euro artarak 202 milyon Euro'ya yükseldi.

Ceconomy, üçüncü çeyrekte Almanya da dahil olmak üzere 11 ülkeden 10'unda pazar payı artışı kaydederken, Türkiye, İspanya, Benelüks ülkeleri, Avusturya ve Macaristan'da önemli satış artışları elde etti. Karlılığın en çok iyileştiği ülkeler ise İspanya, Benelüks ülkeleri ve en büyük tek pazar olan Almanya oldu. Üçüncü çeyrekte tüm bölgelerde büyüyen Ceconomy ve MediaMarktSaturn'ün e-ticaret kategorisi yüzde 9,7'lik bir artışla 1 milyar Euro satış kaydetti. 2023-2024'ün ilk dokuz ayında ise grubun e-ticaret payı yüzde 23,1'den yüzde 24,2'ye yükseldi.

İsviçre'deki varlığı artırma adımları

Grup, Migros'tan 20 Melectronics mağazasını devralacak ve İsviçre'deki varlığını artıracak. Satın alma işleminin başarıyla tamamlanması için tabi olduğu rekabet makamlarının onayının 2024 sonuna doğru verilmesi bekleniyor. Şirket ayrıca Almanya pazarında kompakt smart mağaza formatını genişletmek için seçilmiş Gravis mağazalarının entegrasyonuna hazırlanıyor.

Hizmetler & Çözümler segmenti, üçüncü çeyrekte yüzde 18,1 artış göstererek 301 milyon Euro'dan 348 milyon Euro'ya ulaşırken, şirket, müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletmek için de çalışıyor. Ceconomy, üçüncü çeyrekte Pazaryeri satışlarını (brüt mal değeri bazında) iki kattan fazla artırırken, haziran sonu itibarıyla, toplamda 1,6 milyondan fazla ürüne sahip yaklaşık 1470 satıcı platformda yer aldı. MediaMarktSaturn, Mayıs 2024'ten bu yana Tübingen'de, Pazaryeri satıcılarının yenilenmiş cihazlarını ilk kez çevrim içi dünyadan fiziksel satış alanına taşıyan bir pop-up mağazanın pilot uygulamasını hayata geçiriyor.

Net Tavsiye Skoru (NPS), bir önceki yıla göre 6 puan arttı

Ceconomy, kendi markaları tarafında da güçlü bir büyüme kaydederek, üçüncü çeyrekte, özellikle satış hacmindeki artışa bağlı olarak kendi markalarının satışları yüzde 22 yükseldi. Üçüncü çeyrekte Net Tavsiye Skoru (NPS), bir önceki yıla göre 6 puan artarak 61 puana ulaştı. Temmuz ayı başında sürdürülebilirlik bağlantılı tahvilinin sermaye piyasasında başarılı bir şekilde arz edilmesiyle, şirket uzun vadeli finansman yapısını güvence altına aldı ve 2023/24'ün üçüncü çeyreğinde, serbest nakit akışı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 100 milyon Euro arttı.

Ceconomy, 2023-2024 mali yılının tamamı için görünümünü hafifçe yukarı yönlü revize etti. Şirket, halihazırda kur ve portföy etkilerine göre düzeltilmiş toplam satışlarda ılımlı bir artış ve 290 milyon Euro ile 310 milyon Euro arasında düzeltilmiş bir FAVÖK bekliyor. Özellikle Batı ve Güney Avrupa ile Doğu Avrupa segmentlerinin satış büyümesine katkıda bulunması öngörülüyor.

"Sürdürülebilirlik bağlantılı tahvilimiz başarıyla ihraç edildi"

Ceconomy Üst Yöneticisi (CEO) Karsten Wildberger, önemli bir satış büyümesi ve artan karlılıkla güçlü bir üçüncü çeyrek geçirdiklerini belirtti ve "Dikkatli likidite yönetimi ve titiz maliyet kontrolü sayesinde finansal istikrarımızı güçlendirdik. Sürdürülebilirlik bağlantılı tahvilimizin sermaye piyasasında başarılı bir şekilde ihraç edilmesi, gelecekte birinci sınıf finansman sağlıyor ve yatırımcıların çabalarımıza olan güvenini yansıtıyor. Odaklanmış bir şekilde ve güvenle stratejik hedeflerimize adım adım ulaşıyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.