Çelebi Havacılık Holding'e üst düzey atama

Çelebi Havacılık Holding'in yeni İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Evrim Ünal Gökce 17 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak. Gökce, bu pozisyonda doğrudan Grup CEO'suna rapor verecek ve aynı zamanda İcra Komitesi Üyesi olarak görev alacak.

25 yılı aşkın süredir insan kaynakları alanında tecrübesi bulunan Gökce, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

İş gücü yönetiminde uzun süreli tecrübe

Gökce, kariyeri boyunca Yaşarbank, Wall Street Institute, Allianz Partners, Nissan Motor, Hummel, Ford Otosan ve son olarak Yılport Holding gibi çeşitli sektörlerde, organizasyonel dönüşüm, global entegrasyon, kültür değişimi konularında insan kaynakları liderliği yaptı.

Yılport Holding'de daha önce İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görev yapan Gökce, 12 ülkedeki 25 liman terminalinde yürüttüğü insan kaynakları operasyonları ile dünya genelinde 3 bin 400'den fazla çalışan ve 6 bin 500 taşeronun bulunduğu iş gücünü yönetti.