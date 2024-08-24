Cem Zeytin’in halka arz başvurusu onaylandı

Bulls Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek Cem Zeytin’in halka arzında pay başına satış fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.

Cem Zeytin’in çıkarılmış sermayesinin 302 milyon TL’den 402 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğünün 1 milyar 530 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 24,87 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arz edilecek payların yüzde 60’ının yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 40’ının ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilmesi planlanıyor.

1990’lı yılların başında Balıkesir Edremit'te faaliyetlerine başlayan Cem Zeytin, bugün sofralık siyah ve yeşil zeytin üretimine 18 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 53 bin metrekare alana kurulu Edremit tesisinde devam ediyor. Yıllık 25.000 ton üretim kapasitesine sahip Cem Zeytin, doğal ve sağlıklı zeytin çeşitlerini başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaştırıyor. Şirketin Mut Tesisi’nin toplam zeytin üretim kapasitenin 25.000 ton/yıl olması hedefleniyor ve bu sayede toplam üretim kapasitesinin 50.000 ton/yıla ulaşması planlanıyor. Üretimde tükettiği elektrik enerjisini kendi ürettiği yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefleyen Cem Zeytin, Edremit ve Mut tesislerinin çatılarında toplam 8,45 MWp GES yatırımı yapmayı planlıyor. Üretim süreçlerinde sürdürülebilir tarım ve üretim politikalarını benimseyen şirket, çevreci yaklaşımını tarladan sofraya kadar tüm ürün yolculuğu süresince istikrarlı bir şekilde uyguluyor. Yeni lezzetler için Ar-Ge çalışmalarını da sürdüren Cem Zeytin, müşteri memnuniyetini odağına alarak yüksek kalite ürün gamını müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.