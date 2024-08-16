Cep telefonlarını ‘kapıda' yenileyecek

Nurdoğan A. ERGÜN

E-ticaret platformu Hepsiburada, Getmobil işbirliği ile eski telefonlarını yenisiyle değiştirmek isteyen kullanıcılar için ‘eskiyi kapında yenile’ hizmetini hayata geçirdi.

Şirket, böylece regülasyonlarla önü açılan ve yıllık satışı 400 bin adeti geçen yenilenmiş telefon pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor. Yenilenmiş telefonlarda 12 ay taksit imkanı da sunan Hepsiburada, yıl sonuna kadar 50 bin adet yenilenmiş telefon satmayı planlıyor.

Hizmetin dünyada ülke ölçeğinde hayata geçirilen ilk kapıda yenileme servisi olduğunu söyleyen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara en iyi hizmeti sunmak bizim önceliğimiz.

Türkiye’nin 81 ilindeki kullanıcılarımıza en yeni teknolojiyi, en avantajlı koşullarla kapılarına kadar götürmeyi amaçlıyoruz” dedi. Özgün, kapıda telefon yenileme hizmetini Hepsijet’in lojistik desteğiyle sunduklarını da kaydetti.

“Hızlı büyüyen pazardan pay alacağız”

Türkiye’de yıllık 10 milyon adet telefon satıldığını bunun 6 milyon adedinin ikinci el olduğunu aktaran Ender Özgün, 2023 yılında 400 bin adet lisanslı yenilenmiş cep telefonu satıldığını açıkladı.

“Onlineda özellikle üst segmentte üç üründen birini biz satıyoruz” diyen Özgün, yenilenmiş ürün pazarından daha fazla pay almak istediklerini söyledi. Özgün, “Regülasyonu tamamlanmış yenilenmiş ürün pazarı daha da büyüyecek. Biz fiziki mağazalardaki müşteriyi online’a çekmek istiyoruz. Yenilenmiş üründe satışların 1 milyon adete çıkacağını öngörüp yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar 50 bin telefon kapıda yenilenecek

Hepsiburada Mobil Kategoriden Sorumlu Grup Direktörü Murat Atamer ise, “Eskiyi kapında yenile hizmetimizle, kullanıcılarımıza sadece eski telefonlarını yenileme imkânı sunmakla kalmıyoruz; aynı zamanda bu süreci evlerinden çıkmadan, tamamen zahmetsiz ve hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz. 2022’de başlattığımız eski telefonu yenileme çalışmamızla 60 bin telefonu yeniledik.

Çok yakın zamanda sunmaya başladığımız eskiyi kapında yenile çalışmamızın pilot aşamasında 600 kullanıcı ile yaptığımız pilot çalışmada elde ettiğimiz yüzde 92 kullanıcı memnuniyeti oranı, bu hizmetin ne kadar değerli ve kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamada ne denli başarılı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yıl sonuna kadar 50 bin telefon değişimini kapıda tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 85’i ertesi gün teslim

Yerli girişim Getmobil iş birliği ile hayata geçirilen kapıda yenileme hizmetinden yararlanmak isteyen tüketiciler, eski telefonlarının bilgilerini girerek anında indirim alabiliyorlar; eski telefonlarını kapıda HepsiJET kuryesine teslim edip yeni telefonlarını alıyor.

Murat Atamer, “Bu adımla Hepsiburada, çoğunlukla büyük şehirlerde fiziksel mağazalar üzerinden erişilebilen telefon yenileme hizmetini, Türkiye’nin 81 ilinde, en konforlu ve ekonomik şekilde online ortama taşıyor” dedi. Atamer, yeni cihazların yaklaşık yüzde 85’inin HepsiJET tarafından ertesi gün teslim edildiğini de aktardı.

Tüm başvurular online olarak kabul edilecek

Hepsiburada’nın başlattığı kapıda yenileme hizmetiyle kullanıcılar, yeni telefonlarını seçip, değiştirmek istedikleri eski telefona ait bilgileri ve telefonun mevcut durumuyla ilgili üç soruyu yanıtladıktan sonra, sistem telefon için ön teklif sunuyor ve yansıyan indirimle ödeme işlemi gerçekleştiriliyor.

Teslimat aşamasında HepsiJET ekipleri tarafından eski telefon inceleniyor ve onaylanması sonrasında yeni telefon teslim edilip eskisi alınarak süreç tamamlanıyor. Hizmet kapsamında toplanan eski telefonlar, Getmobil’in uzman teknisyenleri tarafından yenileniyor ve 12 ay garanti ile yeni kullanıcılarına sunuluyor.