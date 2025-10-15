Cevher Jant 70’inci yılını kutladı: Türkiye’yi küresel üs yapmayı hedefliyor

Özlem SARSIN

Cevher Grubu, 70’inci yılı­nı bir törenle kutladı. Tö­rende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özyavuz, Cevher’in 1984 yılında Türki­ye’nin ilk alüminyum döküm jan­tını üreterek sektörde bir dönüm noktası yarattığını söyledi.

Özya­vuz, “Bugün, Türkiye’nin jant ih­racatındaki yaklaşık yüzde 25’lik pazar payımızla global otomotiv sektörünün önemli oyuncuların­dan biri olarak ülkemizin net ih­racatçı kimliğine katkı sağlamak­tan ve sosyal sorumluluğunun bi­lincinde bir şirket olarak toplumla birlikte değer üretmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“Büyüme hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz”

Cevher Jant İcra Kurulu Üye­si Cevher Özyavuz, şirketin küre­sel ölçekte stratejik bir oyuncuya dönüştüğünü belirterek, “Bugün bilinen tüm otomotiv markaları­na jant ve döküm parçaları tedarik eden büyük bir grubuz. Bin kişiyi aşkın istihdamımızla her yıl büyü­meye devam ediyoruz. İzmir’deki modern tesislerimizde yıllık yak­laşık 3 milyon jant üretim kapasi­tesine sahibiz. Almanya ve İspan­ya’daki ofislerimiz, yüzde 99 ihra­cat oranımız ve Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz gibi global mar­kalarla geliştirdiğimiz mühendis­lik ortaklıkları sayesinde sektör­de stratejik bir konumdayız” diye konuştu.

“Halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik”

Geleceğe ilişkin stratejilerini de paylaşan Özyavuz, “Ürün portfö­yümüzü yalnızca otomobil ve ti­cari araç jantlarıyla sınırlamıyor; alüminyum döküm parçalarıy­la birlikte yeni nesil teknolojilere de odaklanıyoruz. Batı kadar Do­ğu pazarlarını da stratejimize da­hil ederek Çinli üreticilerin Avru­pa’daki büyüme planlarında güçlü bir tedarikçi ve know-how part­neri olmayı hedefliyoruz. Ayrıca halka arz başvurumuzu gerçekleş­tirdik. Sürecin başarıyla sonuç­lanması için çalışmalarımıza ti­tizlikle ve kararlılıkla devam edi­yoruz” dedi.

Avrupa’ya ihraç edilen her dört janttan birinde ‘Cevher’ imzası

Cevher Grubu CEO’su Oğuz Öz­men, otomotiv sektöründeki dö­nüşüme dikkat çekerek alüminyu­mun stratejik öneminin giderek arttığını söyledi. Özmen, “Bugün Avrupa’ya ihraç edilen her dört alüminyum janttan birinde Cev­her imzası bulunuyor. Hedefimiz, bu oranı artırarak yüksek katma değerli ürünlerle Türkiye’yi alü­minyum döküm Ar-Ge’si ve üreti­minde küresel bir merkez haline getirmek” ifadelerini kullandı.

“2025 yılında 8 milyar TL ciro hedefliyoruz”

Finansal gelişmeler hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Ozan Batu, Cevher Jant’ın sağlam finansal yönetim anlayışına sahip olduğunu belir­terek şunları söyledi: “2022 yılını 2 milyar TL ciroyla kapatmışken, 2023’te 3,4 milyar TL’ye yüksel­dik. Geçen yıl sonu itibarıyla 5 mil­yar TL’nin üzerinde ciroya ulaş­tık.

Bu yılki hedefimiz ise 8 milyar TL’yi aşmak. Yurt dışı pazarlarda markalı ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle ihracat gelirlerimi­zi daha yukarılara taşımayı plan­lıyoruz. Satış gelirlerindeki istik­rarlı artış, kârlılık oranlarımıza da olumlu yansıdı. 2022 yılında 348 milyon TL olan brüt kârımız, 2023’te 675 milyon TL’ye yüksel­di. Geçen yıl 1 milyar TL eşiğini aşan brüt kârlılığa ulaştık. 2023’te 103 milyon TL net kâr elde etmiş­tik. Bu yıl ise sadece ilk 6 ayda aynı seviyede net kâr rakamına ulaştık. Yıl sonunda bu rakamı önemli öl­çüde artırmayı hedefliyoruz.”

Aktif varlıklarının da büyüdü­ğünü belirten Batu, geçtiğimiz dö­nemde 50 milyon euro’luk yatırım sürecini tamamladıklarını, bu sa­yede varlıkların defter değerinin yükseldiğini ifade etti. Batu, Borç­luluk oranlarını kontrollü seviye­de tuttuklarını ve güçlü bir bilanço yapısına ulaştıklarını da belirtti.

“Rekabetçiliğimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız”

Türkiye’nin global arenada rekabetçiliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Cevher Jant İcra Kurulu Üyesi Cevher Özyavuz, şunları söyledi: “Araştırmalara göre önümüzdeki yıllarda verilecek tekliflerin siparişe dönüşme oranı yaklaşık yüzde 25. Bu da Türkiye’nin global arenada rekabetçiliğini kısmen yitirdiğini gösteriyor. Kurların artış oranlarının çok üzerinde seyreden işçilik maliyetleriyle ne kadar rekabetçi kalabiliriz? Türkiye’nin yeni maliyet yapısıyla küresel rekabette nerede ve nasıl konumlanacağı büyük önem taşıyor.

Tabi olumlu gelişmeler de var. Eskiden Avrupa Türkiye’nin dinamosuyken, artık Türkiye Avrupa’nın zihinsel sermayesi yüksek ülkelerinden biri olarak konumlanabilir. BYD’nin Türkiye’ye 150 bin araçlık kapasiteyle gelmesi, diğer Çinli üreticiler için de ülkemizi cazibe merkezi haline getirdi. Avrupa Jantçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak oradaki düzenlemeleri yakından takip ediyorum. AB’de, Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduğu otomotiv sektörü için mutlaka bir strateji geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum.”