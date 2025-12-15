Chakra en büyük mağazasını Denizli’de açtı

2006 yılından bu yana şıklığı, doğallığı ve rafine yaşam anlayışını evlere taşıyan Chakra, en büyük mağazasını Denizli’de hizmete açtı. Sezon ve seri sonu ürünlerin satışa sunulduğu Denizli mağazasıyla marka, en geniş ürün gamını tüketicilerle buluştururken, farklı bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Banyo, yatak odası ve özel yaşam alanlarının atmosferini dönüştüren ürünleriyle Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine ulaşan Chakra, bambu odaklı doğal koleksiyonlarıyla pozitif yaşam enerjisini evlere taşımayı sürdürüyor. Ege Bölgesi’nde İzmir, Çeşme, Bodrum ve Kuşadası’nda güçlü bir konumlanmaya sahip olan marka, Denizli’de açılan yeni mağazasıyla bölge tüketicisinin doğal ve rafine tasarıma olan ilgisine yanıt veriyor.

Chakra’nın bölgedeki en iddialı yatırımı olarak öne çıkan Denizli mağazası, açılışa özel fiyatlar, seçili ürünler ve seri sonu seçenekleriyle tüketicilerin ilgisini çekiyor.

“Köklerimize duyduğumuz bağlılığı somutlaştırdık”

Denizli’de açılan yeni mağazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Chakra Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Kocaer, markanın yolculuğunun Denizli’de başladığını vurguladı. Kocaer, “2006 yılında Denizli’de başlayan hikâyemiz bugün daha anlamlı bir noktaya ulaştı. Bugüne kadarki en büyük mağazamızı Denizli’de açarak köklerimize duyduğumuz bağlılığı somut bir hale getirdik” dedi.