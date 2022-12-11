Chery OMODA 5’e Euro NCAP’ten 5 Yıldız

En güncel test sonuçlarını açıklayan Euro NCAP, Chery OMODA 5 modeline 5 Yıldız verdi. OMODA 5, yetişkin yolcu, çocuk yolcu, savunmasız yol kullanıcıları (Yayalar) ve güvenlik asistanı dahil olmak üzere dört disiplindeki üstün performansı ile 5 Yıldız alarak profesyonel ve titiz güvenlik değerlendirmesinden yüksek notlar aldı.

OMODA 5’in zorlu Euro NCAP testindeki başarısı, Chery’nin kullanıcıların gereksinimlerine verdiği önem ve sahip olduğu yüksek kalite anlayışını kanıtlıyor. Cross tarzı ile SUV model, henüz Ar-Ge ve tasarım aşamasından itibaren küresel kullanıcıların gereksinimleri dikkate alınarak geliştirildi. Gövde yapısı, güvenlik konfigürasyonu ve diğer yönlerde önemli bir gelişme ortaya koyuldu. Aynı zamanda küresel çapta farklı ortam ve yol koşullarındaki testlerle geliştirme süreci büyük bir titizlikle tamamlandı.

OMODA 5’teki ana gövde, yüksek dayanımlı çelikten üretiliyor. Bu yapının %78’i çelikten oluşuyor ve 1800Mpa’ya kadar basınçlara dayanabiliyor. Ultra yüksek dayanımlı malzemelerle oluşturulan gövde kafesi, kaza anında genel yapısını deforme olmadan koruyacak şekilde tasarlandı. OMODA 5’in kabini; sürücü, yolcu, yan, yan perde ve orta hava yastıkları olmak üzere toplam 7 adet hava yastığı ile donatılıyor. Bu da bir çarpışma anında yolcular için çepeçevre güvenlik koruması anlamına geliyor. OMODA 5, sürücü ve yolcuları korumak için ACC uyarlanabilir hız sabitleme gibi 16 farklı işleve sahip ADAS sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş bir akıllı sürüş destek sistemi ile donatılmış durumda.

OMODA 5, Chery’nin “Güvenliği ürünlerine entegre etme” ürün konseptine tam anlamıyla uyarak Euro NCAP güvenlik çarpışma testinden 5 Yıldız aldı. OMODA 5, etkileyici güvenlik performansı sayesinde uluslararası pazarlarda etkin bir rol üstleniyor. OMODA 5 yakın zamanda Türkiye pazarında da satışa sunulacak. Kalitesini küresel sertifikalarla tescil eden OMODA, gelecekte küreselleşme sürecinde kullanıcıların güvenini kazanmaya devam edecek.