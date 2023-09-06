Chippin, LC Waikiki ile iş birliği yaptı

Sadakat uygulamalarını birleştiren Chippin, yeni markalarla büyüme stratejisi kapsamda LC Waikiki ile iş birliği yaptı. Chippin kullanıcıları, 550’den fazla mağaza sayısı ile Türkiye’nin 81 ilinde yer alan LC Waikiki’de mobil ödeme yapabilecek, genel ve kişiye özel kampanyalardan yararlanarak ChipPuan kazanabilecekler.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 binden fazla noktada kullanılabilen Chippin, sadakat kartlarını, farklı ödeme yöntemlerini ve kampanya çeşitliliğini tek bir uygulamada bir araya getirerek tüketicilere bir “kısa yol” sunuyor.

Marketten, elektroniğe pek çok markayı bünyesinde bulunduran Chippin, son olarak LC Waikiki’yi bünyesine dahil ederek büyüme yolcuğunda bir adım daha attığını duyurdu. Chippin kullanıcıları, tek bir uygulama üzerinden tüm alışveriş hareketlerini takip ederek; puan, indirim, taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor; farklı bir uygulama indirmeye gerek kalmadan marka puanlarını harcayabiliyor.

Tüketiciye 13. maaş!

Tanı Genel Müdürü Sabri İnci, “Nerede, ne kadar puanı biriktiğini takip edemeyen tüketicilerin kafa karışıklığını gidermek için tasarladığımız Chippin’de ayrıca avantajlı bir kampanya dünyası var. Düzenli kullanımda tüketicilere 13. maaşını kazandıracak yeni bir dünya sunuyoruz. LC Waikiki ile uzun soluklu olacak işbirliğimize de kullanıcıların rağbet edeceğini düşündüğümüz bir ‘Okula Dönüş’ kampanyası ile başladık” dedi.

LC Waikiki Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Höke ise iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: «Bundan böyle LC Waikiki müşterileri, yenilikçi yaklaşımı ve güçlü teknolojik altyapısı ile Chippin’in sağladığı mobil ödeme kolaylığı ve birikim, farklı kampanya, indirim olanaklarından faydalanabilecek.”