Cilt bakımında en güvenilir marka Sinoz Oldu

Türkiye İtibar Akademisi tarafından hayata geçirilen Kadın Marka Tercih Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. 18 - 55 yaş kadın hedef kitlenin tercihleri üzerine gerçekleştirilen araştırmada 66 sektör incelendi. 1000 marka arasından dereceye giren 250 markanın belirlendiği araştırmada Sinoz, cilt bakım kategorisinde “Kadınların Güvendiği ve Tercih Ettiği Marka” olarak seçildi.

Sinoz CEO’su Yasin Çörekci; “15 yıldır cilt bakım sektöründe ihtiyaçlara yönelik yüksek kalitede ürünler üreterek tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz, bu anlamda kadın tüketicilerimiz tarafından güvenilen ve tercih edilen marka olarak seçilmek bizim için çok kıymetli. Tüketicilerimizin güveninden aldığımız güçle cilt bakımı konusunda inovatif ve yenilikçi ürünler üretmeye devam edeceğiz.” diyerek elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.