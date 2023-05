Takip Et

Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Katma değerli ürünlerdeki kapasite artış yatırımları yanında yenilenebilir enerji yatırımları ile yapı malzemeleri pazarında küresel oyunculardan biri olan Çimsa’nın yılın ilk çeyreğinde cirosu 2.363 milyon TL; net kârı ise 305 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Çimsa CEO’su Umut Zenar, “2022 yılını başarılı finansal sonuçlarla tamamlamıştık ve bu ivme artarak devam ediyor. Türkiye’nin uluslararası markalarından biri olarak katma değeri ve karlılığı yüksek beyaz çimento ve kalsiyum aluminatlı ürünlerimizle, sürdürülebilir büyüme hedefimizle küresel yolculuğumuza devam ediyoruz.” dedi.

Tüm faaliyetlerinde enerji performansının iyileştirilmesi için enerjinin azami verimlilikte kullanılması, doğal kaynak kullanımının azaltılması ve yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarik stratejilerini esas aldıklarını vurgulayan Çimsa CEO’su Umut Zenar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Enerji verimliliği konusu uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. İklim değişikliği ile mücadelede enerji verimliliğine odaklı hareket ediyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için özellikle fosil yakıtları ikame eden alternatif yakıtlar ve düşük karbon emisyonunu destekleyen yeni teknolojik değişimler üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisi ile sürdürülebilirlik ajandamızda önemli bir adım atmıştık.

14 futbol sahası büyüklüğünde

Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının ülkelerin enerji stratejilerinde önemli yer tuttuğunu da belirten Zenar, bu konuda Çimsa’nın enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlarına ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Afyon Fabrikamızda kurulumuna başladığımız GES projemizin ardından şimdi de İspanya Bunol Fabrikamızda 4.2 Milyon Euro’luk yatırımla güneş enerjisi santrali kuruyoruz. ID Energy Group tarafından anahtar teslim kurulacak sistem, 7,2 MW kurulu güce sahip olacak ve yılda yaklaşık 12 GWh elektrik üretecek. 14 futbol sahası büyüklüğünde 100 bin metrekare alan üzerinde 11 bin adet güneş panelinin kullanılacağı GES projesinin 2023 yılında aktif olarak devreye alınması ile fabrikamız enerji ihtiyacının %16’sını kendi kaynaklarından karşılıyor olacak.”

Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının uluslararası kurumlar tarafından da tescil edildiğini vurgulayan Umut Zenar, “Yakın zamanda sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında dahil olduğumuz Bilim Temelli Hedefler Girişimi, iklim bilimine uygun olarak yakın vadeli emisyon azaltımına dair hedef verme taahhüdümüzü kabul etti.

Yatırımcılar, kamu kurumları ve akademik çevreler tarafından yakından takip edilen bu global ve prestijli inisiyatif tarafından taahhüdümüzün onaylanmasından mutluluk duyuyoruz. Öncü uygulama ve çalışmalarımız ile Happy Place To Work’ün Capital Dergisi iş birliği ile gerçekleştirdiği Türkiye’nin En Mutlu İșyerleri Araștırması’nda geçtiğimiz yıl çimento, bu yıl ise yapı malzemeleri sektöründe Türkiye’nin En Mutlu İşyeri seçildik. Yine yakın zamanda Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazandık.” dedi.

Her zaman olduğu gibi hissedarlar, yatırımcılar ve diğer tüm paydaşlar için, sürdürülebilir kârlılık amacıyla çalıştıklarını belirten Zenar, Çimsa’nın 2023 yılında da bu anlayışla faaliyetlerini sürdürerek başarılı sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.