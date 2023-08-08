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Çimsa Çimento'dan 2'nci çeyrekte 1 milyar lira kâr

Çimsa Çimento, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar lira net kâr elde etti.

Haber Merkezi
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Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2023 yılı ikinci çeyrek bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Buna göre Çimsa, ocak - haziran döneminde 1.2 milyar TL net kâr elde etti. Geçen yılın ilk 6 aylık dönemde 982 milyon 702 bin TL kâr eden şirketin net kârı yüzde 28 artmış oldu.

Şirketin 2. çeyrek dönemindeki kârı 1 milyar lira TL oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 858 milyon 398 bin TL çeyreklik kâr açıklamıştı.

Böylece çeyreklik kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artmış oldu.