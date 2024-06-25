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  3. Çimsa, EBRD ile 25 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı
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Çimsa, EBRD ile 25 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı

Çimsa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşma 2 yılı anapara geri ödemesiz ve toplam 5 yıl vadeli olacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu anlaşma ile EBRD, Türkiye'de ilk defa bir çimento şirketine uzun vadeli finansman kaynağı sağlamış olacaktır. Söz konusu kredi, Şirketimizin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedefi kapsamında Eskişehir fabrikasında yapacağı güneş enerjisi santrali, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ve diğer enerji ve verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır."