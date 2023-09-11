Çimsa uluslararası çimento endüstrisi ile Intercem’de buluştu

Intercem’in 117’nci buluşması, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) iş birliğiyle 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, her yıl düzenlenen ve sektörün çığır açan konferanslarından olan Intercem’e fark yaratan ürünleri ile damga vurdu. Çimsa; gri çimento, beyaz çimento ve özel ürünlerini Intercem ziyaretçilerine tanıttı. Ayrıca Çimsa Sürdürülebilirlik ve EHS Grup Müdürü Neslihan Ergüven “Sınırda Karbon Düzenlemesi” panelinde Çimsa’nın dekarbonizasyon yolculuğuna dair gelişmeleri katılımcılar ile paylaştı.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, Intercem Konferansı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Rekabetin yoğun olarak yaşandığı çimento sektöründe öncü rolümüzü devam ettirmek için dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sektörümüzü bir araya getiren bu özel etkinlikleri; müşterilerimizle bir araya geldiğimiz, üretim ve hizmet kalitemizi onlara anlatma fırsatı bulduğumuz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz ortamlar olarak görüyoruz. Bu etkinliklerde kurulan karşılıklı ilişkilerle, ihracat olanaklarımızı artırma fırsatı yaratırken, küresel çimento pazarına yüksek kaliteli ürünlerimizi gururla sunuyoruz. Yurtdışı pazarlarda yoğun ilgi gören kalsiyum aluminat çimentosu, eşsiz dayanım ve dayanıklılık özellikleri ile Intercem’de dikkatleri üzerine çekti.”

"70’i aşkın ülkede Çimsa markası ile yer almaktayız"

Çimsa olarak faaliyet gösterdikleri alanlarda yaptıkları yatırımlarla global varlıklarını güçlendirdiklerini vurgulayan Umut Zenar “Güçlü ihracat ve lojistik ağımızla Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika başta olmak üzere 70’i aşkın ülkede Çimsa markası ile yer almaktayız. İspanya Valensiya’daki Buñol Fabrikası'nın üretim ve dağıtım ağımıza eklenmesiyle küresel beyaz çimento pazarında 2. sıraya yerleştik, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'da ihracat ağımızı güçlendirdik ve etki alanımızı büyüttük. Çimsa markası ile attığımız bu adımla uluslararası yatırım ağımızı Buñol ile taçlandırarak Türkiye’deki liderlik konumumuzu global arenaya taşıdık” dedi.