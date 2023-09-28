Çimsa'nın elektriğinin yüzde 25’i atık ısıdan

Yatırım ile Eskişehir’deki fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 25’i atık ısıdan karşılanacak.

Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi ve yeşil dönüşüm yolculuğuna önemli katkı sağlayacak çalışmalara imza atan Enerjisa Enerji ile Afyon’da devreye aldığı güneş enerjisi santralinin ardından yine Enerjisa Enerji iş birliğinde 54 ay süre ile imzalanan Enerji Performans Sözleşmesi sayesinde Eskişehir Fabrikası’nda da Atık Isı Geri Kazanımı (Waste Heat Recovery-WHR) yatırımı için düğmeye basıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, karbon emisyonları yoğun olan bir sektör olarak emisyonların azaltılması konusunun önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir bir yaşam için özellikle fosil yakıtları ikame eden alternatif yakıtlar ve düşük karbon emisyonunu destekleyen yeni teknolojik değişimler üzerinde çalıştıklarını anlatan Zenar, “Mevcut teknolojilerin optimizasyonunun yanında yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz enerjiyi de artırmayı hedefliyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi kullanım oranımız 2022'de yüzde 58,2 olarak gerçekleşirken, 2030 yılında bu oranı yüzde 80’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çimsa olarak, sürdürülebilir bir yaşam için özellikle fosil yakıtları ikame eden alternatif yakıtlar ve düşük karbon emisyonunu destekleyen yeni teknolojik değişimler üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Afyon GES projesi ve Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisi ile sürdürülebilirlik ajandamızda çok önemli adımlar atmıştık” dedi.

İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu doğa dostu ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artırarak yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar da, “İklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadeleyi yenilenebilir enerji teknolojisi yatırımlarıyla güçlendiriyoruz.

Bugün karbon salımının yüzde 70’inden enerji sektörü sorumlu iken enerjinin en yoğun tüketildiği sektörlerin başında ise çimento sektörü geliyor. Tam bu noktada Enerjisa ve Çimsa olarak ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında daha iyi bir gelecek için iklim değişikliği ile mücadelede elimizi taşın altına koyarak, sorunun bir parçası olduğumuz gibi çözümün de bir parçası olduğumuzu göstermek üzere adımlar atıyoruz. Çimsa ile bir GES projesini kısa süre önce Afyon’da devreye almıştık.

Bu kez Çimsa’nın Eskişehir fabrikasındaki atık ısı geri kazanım projesinin hayata geçirmek üzere adım attık. Eskişehir Fabrikasında kendi kendini çok kısa bir sürede amorti edecek bir atık ısı geri kazanımı yatırımına imza atmak bizi hem sürdürülebilirlik hedeflerimize beraber koşmak hem de ortaya bir başarı hikayesi koymak anlamında heyecanlandırıyor. Üstelik projenin enerji üretim testlerini yerinde yaparak ve performans garantisi vererek Çimsa için de konforlu bir süreç yaratacağız” diye konuştu.

19 bin ton emisyonu azaltımı olacak

Enerjisa Enerji’nin yapacağı yatırımla hayata geçecek projenin2024 yılı sonunda tamamlanması ve yıllık yaklaşık 40 bin MWh enerji üretmesi hedeflenirken, Çimsa Çimento ise Eskişehir Fabrikası’nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 25'ini Atık Isı Geri Kazanımı yatırımı ile karşılamış olacak. Bu sistemde üretilecek elektrik enerjisi 13 bin hanenin yıllık tükettiği elektriğe eş değer olacak. Eskişehir yatırımının tamamlanması ile yılda 19 bin ton karbon emisyonu azaltılarak iklim krizi ile mücadelede önemli bir katkı verilmiş olacak.