Çipli ve temassız kart çıkaran Turan, 3 ayda 2 ülkeye girecek

Kerim ÜLKER

Daha önce Azerbaycan’a para transferi imkanı sunmaya başladığını duyuran Turan, 3 ay içinde Gürcistan ve Özbekistan’a da yüzde 100 dijital para transferi özelliğini hizmete alacağını duyurdu.

Çipli ve temassız kartını da vitrine çıkardığını açıklayan Turan’ın Ürün ve Pazarlama Direktörü Taner Oğuz, çipli fiziksel kartları ile tüm müşterilerine temassız ve güvenli alışveriş yapabilme olanağı sağladıklarını dile getirdi.

Turan’ın Türkiye’de Türk soylu kişilere, kendi dillerinde hizmet veren tek finansal uygulama olduğunu söyleyen Oğuz, “Aidatsız fiziksel kartlar ile tüm ATM’lerden hızlı para yatırma, para çekme, temassız alışveriş yapabilme ve harcadıkça nakit iade kazanma fırsatı sunuyoruz” dedi.