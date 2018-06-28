Çırağan Palace Kempinski, "Hijyende Mükemmel" seçildi

28 Haziran 2018

Eczacıbaşı Profesyonel ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile yürütülen “Hijyende Mükemmellik" projesi ilk yılını tamamladı. Proje kapsamında eğitimler ve periyodik denetimler sonucu Çırağan Palace Kempinski İstanbul “Hijyende Mükemmellik" sertifikasını almaya hak kazandı.

“Hijyende Mükemmellik" projesini hayata geçiren Eczacıbaşı Profesyonel ve Beşiktaş Belediyesi, 4 ay boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul’a hijyen konusunda danışmanlık ve denetim hizmeti sundu. Üç adımda kusursuz hijyen sağlanmasını amaçlayan proje çerçevesinde denetim, takip ve koruma aşamalarına tabi tutulan Çırağan Palace Kempinski İstanbul “Hijyende Mükemmellik" sertifikası aldı.

Sertifika takdim toplantısında konuşan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ünver; “Kültür, sanat ve eğitim faaliyetleriyle kendini tanımlayan Beşiktaş ilçesi, bu özellikleri ile hizmet sektörlerinin de en üst düzeye çıkmasını sağlamıştır. Dünya standartlarında bir hizmet verme hedefiniz varsa o hedefe ulaşmak için dikkat edeceğiniz konulardan biri de hijyen! Beşiktaş’ta bulunan işletmelerin hijyen kuralları içinde hizmet vermesi bizim için çok önemli. Bu konuda düzenli denetimler yapıyoruz. İşletmelerimizi daha ileri bir aşamaya taşımak için sektöründe lider Eczacıbaşı Profesyonel ile iş birliğine gittik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Çırağan Palace Kempinski İstanbul, tüm eğitim ve denetimleri geçerek “Hijyende Mükemmellik" sertifikasını almaya hak kazandı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul’u tebrik ediyor, başarısının hizmet sektöründeki diğer kurumlara örnek olmasını diliyorum’’ dedi.

Tüketicilerin işletme seçimindeki ilk tercihinin temizlik olduğunu belirten Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu; “Gerçekleştirdiğimiz araştırmaların sonucuna göre tüketicilerin yüzde 68’inin restoran seçerken ilk baktıkları kriter ‘temizlik’ oluyor. Yine bir otelin hijyen standartlarının belli aralıklarla denetlenmesi ve bu denetleme sonuçlarının otelde konaklayan müşterilerle paylaşılması konaklayan kişilerin yüzde 70’inin otel seçimleri üzerinde oldukça etkili. Müşteri sadakatini ve devamlılığını sağlamak için hijyenin işletmeler için öncelikli olması gerekiyor. Araştırmalarımızdan yola çıkarak hem işletmelere fayda sağlamak hem de son kullanıcı memnuniyetini artırmak adına bir yıl önce Hijyende Mükemmellik projesini geliştirdik. Eczacıbaşı Profesyonel olarak işletmelerin hijyen seviyelerini üst standartlarda tutarak tüketicilerin de memnuniyetlerini artırmayı hedefliyoruz’’ dedi. Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un “Hijyende Mükemmellik" programı uyguladığını belirten Koçoğlu; "Bugün burada projemizin Beşiktaş’taki ilk sertifikasını takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi 17. yüzyıla dayanan, Boğaz üzerindeki tek Osmanlı Saray Oteli Çırağan Palace Kempinski İstanbul, sektöre öncü olarak hijyen güvenliğini sağlarken, tasarruflu ve etkili hijyen yöntemleri ile kusursuz hizmetini taçlandırdı" dedi.

Projeye katılan işletmelere hijyen için doğru uygulama yöntemleri sunan “Hijyende Mükemmellik" ile işletmeler sürdürülebilir hijyen konusunda kendilerini geliştiriyor. Ev dışı tüketim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler “Hijyende Mükemmellik" hizmetlerinden faydalanmak ve sertifika sahibi olmak için Eczacıbaşı Profesyonel ve Beşiktaş Belediyesi’ne başvuruda bulunabiliyor.



